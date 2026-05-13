L'interpellation du conjoint présumé coupable du féminicide

Une enquête pour des faits de meurtre par conjoint a été ouverte après la découverte du corps sans vie d'une femme dans sa baignoire. Le conjoint en question a été interpellé peu avant midi à Vincennes et placé en garde à vue pour meurtre par conjoint. Les enquêteurs ont ensuite procédé à plusieurs géolocalisations avant de le trouver et de le faire interpelter, à différents points de la Seine-et-Marne.

Le 7 mai dernier, le parquet de Paris a ouvert une enquête suite à la découverte du corps sans vie d'une femme dans sa baignoire.

Le conjoint présumé coupable de ce féminicide a été interpellé peu avant midi au Bois de Vincennes ; il a été placé en garde à vue pour meurtre par conjoint et avait déjà été recherché. Les enquêteurs ont procédé à plusieurs géolocalisations avant de le retrouver et de le interpeller à différents points de la Seine-et-Marne.

Il y a un lien entre l'individu et la victime : il travaillait dans la restauration et avait monté une affaire avec elle, qui a finalement échoué





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