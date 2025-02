L'interdiction de louer les logements classés G à partir de 2025 : inquiétude des propriétaires et incertitudes juridiques

À partir du 1er janvier 2025, les logements classés G sur le DPE ne pourront plus être loués. Cette nouvelle législation inquiète les propriétaires, notamment face à la possible perte de revenus locatifs. Des incertitudes juridiques subsistent concernant la mise en application de cette interdiction, notamment en cas d'obstacles techniques ou juridiques à la réalisation de travaux de rénovation énergétique.

Virginie, propriétaire d'un logement classé G sur le diagnostic de performance énergétique (DPE), a reçu le préavis de départ de son locataire. Face à l'interdiction de location des biens notés G à partir du 1er janvier 2025, elle est très inquiète concernant la perte de ses revenus locatifs. Depuis le 24 août 2022, il est déjà interdit d'augmenter le loyer des logements G et F, très énergivores, lors du renouvellement du bail ou de la remise en location.

La révision de leur loyer en cours de bail est également interdite. Cette nouvelle législation, prévue par la loi Climat et résilience de 2021, définit une indécence énergétique des logements, similaire à celle d'un logement de moins de neuf mètres carrés. Cependant, malgré cette interdiction, certains logements de moins de neuf mètres carrés continuent d'être loués. Me Romain Rossi Landi, avocat spécialisé en droit immobilier, évoque une interdiction de location «en théorie», car il est possible que des propriétaires bailleurs de biens G continuent de les mettre en location. Si le locataire n'engage pas de recours, rien ne se passera pour le propriétaire. En revanche, si le locataire est bien informé de la loi Climat et résilience et qu'il engage un recours contre son propriétaire, il pourra obtenir une baisse, voire une suspension, du loyer. Ce dernier devra alors effectuer les travaux de rénovation énergétique nécessaires pour sortir le logement de l'étiquette G. Cependant, Me Rossi Landi souligne qu'il existe de nombreux cas où le propriétaire est de bonne volonté mais ne peut pas faire de travaux car c'est impossible techniquement ou juridiquement. Il cite l'exemple d'un client qui a fait tous les efforts pour améliorer la note G de son appartement, mais seul le changement de la chaudière de la copropriété, datant de 1995, pourrait permettre à son bien d'être mieux noté sur le DPE. Les autres copropriétaires ne veulent cependant pas financer le changement de la chaudière. Une proposition de loi, portée par les députés Bastien Marchive et Inaki Echaniz et soutenue par le gouvernement, devait permettre aux passoires thermiques situées en copropriété de déroger à l'interdiction de mise en location si leur propriétaire prouvait qu'il avait fait tout son possible pour réaliser une rénovation énergétique mais qu'il s'était heurté à un obstacle juridique ou technique. Cependant, cette proposition a été retirée, l'Assemblée nationale l'ayant vidée de son sens. Me Rossi Landi conseille à Virginie et aux autres propriétaires des 600 000 logements G du parc privé locatif de faire des travaux le plus rapidement possible, d'autant plus que la Fnaim estime le coût de ces travaux à 40 000 euros en moyenne. Un montant à garder en mémoire pour les propriétaires bailleurs de logements notés F et E. Les premiers seront interdits de mise en location à partir de 2028 et le tour des seconds viendra en 2034.





