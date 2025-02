L'Inter Milan S'Impose Face à la Fiorentina Après Une Défaite Cuisante

L'Inter Milan a retrouvé le chemin de la victoire face à la Fiorentina, quatre jours après une défaite humiliante (3-0).

Quatre jours après la défaite cuisante infligée par la Fiorentina à l'Inter (3-0) lors du match en retard de la phase aller de Serie A , les Nerazzurri ont retrouvé le chemin de la victoire à domicile (2-1) ce lundi. Après deux matchs sans succès, l'Inter Milan a offert une performance convaincante en dominant la Fiorentina , mais a longtemps buté sur des Florentins déterminés à se défendre.

Malgré une domination évidente, les joueurs de Simone Inzaghi ont mis longtemps à débloquer le score, près de 52 minutes. Sur un corner frappé à 5,50 mètres par Hakan Calhanoglu, Marin Pongracic, dans un duel avec Lautaro Martinez, a dévié le ballon de la tête dans son propre but (28e), permettant ainsi à l'Inter d'ouvrir le score. Mais la Fiorentina n'a pas baissé les bras et a égalisé sur penalty juste avant la pause (44e), suite à une main de Matteo Darmian dans la surface. Rolando Mandragora a transformé le penalty avec précision. Face à une Fiorentina trop passive en deuxième période, les joueurs de Simone Inzaghi ont fini par prendre l'avantage grâce à un but de la tête de Marko Arnautovic (52e). Entré en jeu à la place de Marcus Thuram en première période, l'attaquant autrichien a conclu un centre parfait de Carlos Augusto.Les Nerazzurri ont dominé largement le match avec 22 tirs au but contre seulement 7 pour la Fiorentina, démontrant un tout autre visage que celui aperçu lors de la défaite face aux mêmes adversaires jeudi dernier (3-0) en match en retard. Grâce à cette victoire, l'Inter Milan reprend sa marche en avant et se maintient au contact de Naples, leader de la Serie A, avec un point d'avance





