L'intelligence artificielle pirate des puces électroniques en moins de quinze minutes

La recherche en sécurité matérielle prend un tournant inattendu avec l'utilisation d'intelligence artificielle pour pirater des puces électroniques.

La recherche en sécurité matérielle est en train de prendre un tournant inattendu avec l'utilisation d'intelligence artificielle pour pirater des puces électroniques. Le cabinet néerlandais Raelize a confié à une IA une attaque matérielle qui a permis de passer du shell limité au compte root en moins de quinze minutes, sans qu'on lui donne le moindre script.

Cette attaque utilise une injection de fautes par voie électromagnétique, ce qu'on appelle l'EMFI, qui permet de corrompre les instructions du processeur ou de corrompre les opérations mémoire. L'avantage de cette technique est qu'elle ne demande pas de bidouiller la carte et qu'elle peut être réalisée avec un matériel de laboratoire coûteux.

Les chercheurs de Raelize ont fourni à l'IA uniquement les 60 pages de la présentation de 2025 et les manuels du matériel utilisé, et le modèle a réussi à reconstituer l'attaque en moins de quinze minutes. La chronologie de l'attaque a été communiquée par Raelize et montre que les humains ont monté l'installation physique, tandis que l'IA a pris le relais pour la partie logicielle et la recherche du bon réglage.

Cette démonstration est parlante et montre que la compétence qui se comptait en années d'expérience devient pilotable par un modèle à qui on donne la bonne documentation. Cependant, il est important de noter que l'attaque exige un accès physique au boîtier et un matériel de laboratoire coûteux, ce qui rend difficile son utilisation à distance





Frandroid / 🏆 4. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Intelligence Artificielle Sécurité Matérielle Piratage De Puces Électroniques EMFI Raelize

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

On a testé la nouvelle console portable de MSI, et Intel nous a vraiment bluffés avec sa nouvelle puceIntel se montre en force au Computex 2026 pour défier AMD sur le marché de la console PC. Pour la première fois, le géant du processeur semble avoir les

Read more »

Face au Steam Deck et à la Switch 2, MSI et Asus annoncent chacun leur nouvelle console portable PC, l’une adopte la prometteuse nouvelle puce d’Intel, l’autre une dalle OledAlors que les prix des consoles portables PC déjà sur le marché explosent, deux nouveaux modèles ont été annoncés, dont l'une embarque les nouvelles puces d'Intel conçues spécialement pour ce type de produit.

Read more »

Les perfs du Ryzen Z2 Extreme pour 50% de la conso ? Intel a confiance en son Arc G3 ExtremeIntel n'y va pas avec le dos de la cuillère pour promouvoir sa nouvelle puce Arc G3 Extreme qu'il voit nettement supérieure au Ryzen Z2 Extreme d'AMD.

Read more »

Nvidia voulait remplacer Intel et AMD dans nos PC, mais les premiers prix racontent une autre histoireNvidia voulait bousculer Intel, AMD et Apple sur le PC. Premier obstacle : les prix annoncés pour ses puces N1 et N1X piquent franchement, et ferment la po

Read more »