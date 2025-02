L'Intelligence Artificielle au Service du Contrôle Fiscal en France

Depuis 2014, la Direction générale des finances publiques (DGFIP) utilise l'intelligence artificielle (IA) pour détecter les fraudes fiscales, cibler les contrôles et améliorer l'efficacité du recouvrement. L'IA permet d'identifier des anomalies dans des dossiers fiscaux et de détecter des risques de fraude. Cependant, le déploiement de l'IA soulève des critiques concernant la transparence des modèles et les impacts sur l'emploi.

Si l'intelligence artificielle (IA) est devenue omniprésente ces dernières années aux yeux du grand public, son utilisation est en réalité beaucoup plus ancienne. En France, la Direction générale des finances publiques ( DGFIP ) a été une pionnière dans son domaine. Depuis 2014, elle utilise l'IA pour détecter des constructions ou aménagements non déclarés à partir de prises de vues aériennes ou pour collecter des données sur les réseaux sociaux.

Plus encore, l'IA est utilisée pour programmer plus efficacement les contrôles fiscaux. « Avant, il fallait examiner entre 10 et 15 dossiers pour trouver une anomalie. Grâce à l'IA, on arrive à identifier une anomalie dans un dossier sur trois », estime Gilles Clabecq, responsable du service chargé de la mise en œuvre de l'IA dans le contrôle fiscal, dont les effectifs sont passés de cinq à 32 personnes entre 2013 et 2025. Chaque trimestre, quelques dizaines de milliers de dossiers identifiés par l'IA sont ainsi adressés aux services de contrôle. Il incombe ensuite aux vérificateurs d'en évaluer la pertinence, détaille-t-il. En 2024, sur quelque 15 milliards d'euros mis en recouvrement, l'IA a contribué pour 2,5 milliards d'euros, indique la DGFIP.Trois modèles d'IA sont utilisés par la DGFIP. Depuis janvier, l'institution expérimente également une solution d'IA générative. Le premier modèle, dit « supervisé », est un algorithme d'apprentissage capable de débusquer des anomalies fiscales dans un dossier en se basant sur une base de données garnie des résultats des contrôles des cinq années précédentes. Il est paramétré avec des critères techniques, notamment des ratios financiers. « Le modèle est appliqué aux contribuables non encore contrôlés pour déterminer ceux les plus susceptibles de présenter un risque de fraude », et ainsi mieux cibler les contrôles, précise un rapport d'information parlementaire de juin 2024 sur l'IA dans le contrôle fiscal. Un autre modèle utilisé est le « non supervisé ». Il s'appuie sur des données descriptives d'une population (particuliers ou entreprises). Par exemple, des entreprises sont réparties au sein d'ensembles homogènes, selon différents critères (secteur d'activité, effectifs, chiffre d'affaires, marge...). L'algorithme identifie alors les sociétés suspectes, qui présentent une « atypie » ou une « rupture de comportement », par rapport à l'ensemble. Certains signalements peuvent toutefois être effectués à tort et le regard humain reste indispensable. Enfin, la DGFIP utilise l'analyse par graphe. Ce modèle identifie les liens entretenus par des contribuables avec d'autres fraudeurs avérés ou qui ont déjà fait l'objet de signalements. Ces connexions peuvent être de natures différentes, notamment capitalistiques, comme entre une société et ses filiales. « Un voisinage frauduleux peut constituer un élément de contexte supplémentaire qui s'ajoute aux autres motifs de fraude éventuellement identifiés », relève le rapport parlementaire.Cependant, sur le terrain, les agents ne sont pas unanimes sur la qualité des contrôles proposés par l'IA, assure Solidaires Finances publiques, premier syndicat à la DGFIP. L'organisation déplore un « manque de transparence » des modèles et un déploiement à « marche forcée » de l'IA qui n'est pas neutre sur l'emploi. Selon l'un de ses membres, Benjamin Gandouin, les financements pour développer l'IA sont « toujours conditionnés par des économies prévisionnelles qui se font sur le dos de nos agents ». Le nombre d'agents a en effet baissé. « Les effectifs du contrôle fiscal sont marqués par une chute, passant de 12.303,7 emplois équivalent temps plein en 2016, à 10.427 en 2022 », peut-on lire dans le rapport parlementaire de juin 2024. Mais la DGFIP réfute « toute corrélation entre suppressions de poste et développement de l'IA ». Et avance plutôt d'autres arguments : des réformes organisationnelles, la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales ou encore l'abolition de la contribution à l'audiovisuel public. Solidaires Finances Publiques pointe également du doigt des angles morts de la technologie. « Le discours était que l'IA allait contribuer à résoudre la fraude complexe, notamment internationale, mais les modèles ne permettent pas de la découvrir », souligne Damien Robinet, secrétaire national du syndicat. Pour ce type de fraude, caractérisée par des pratiques sophistiquées pour échapper à l'impôt, souvent de dimension internationale, le manque d'un volume de données suffisant peut effectivement entraver le développement de nouveaux modèles. Mais la généralisation à venir de la facturation électronique, à partir de 2026, devrait changer la donne selon la DGFIP.





