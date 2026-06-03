L'intégration réussie de Marius Bridet chez Charal à Flers

Marius Bridet, salarié handicapé, a intégré l'entreprise Charal en CDI après un parcours accompagné par l'ESAT. Une aventure humaine exemplaire qui montre l'importance de l'inclusion professionnelle.

L'integration d'une personne handicapee dans une entreprise est un moment important tant pour le salarie que pour l'entreprise. L'exemple de Marius Bridet chez Charal a Flers illustre parfaitement cette demarche.

Marius, suivi par l'ESAT du Bocage de l'association Orneode (anciennement ADAPEI) depuis 2018, a integre en CDI l'entreprise Charal le 1er avril 2026, apres un parcours construit progressivement entre immersion, accompagnement et confiance mutuelle. Tous saluent aujourd'hui une aventure humaine exemplaire. Cette premiere experience a permis a Marius de decouvrir notre environnement de travail, nos metiers et surtout nos equipes. De notre cote, ce fut une evidence.

Au-dela des competences, nous avons rencontre une personne motivee, engagee et pleine de potentiel. Seduits par son implication, les responsables decident rapidement de poursuivre l'experience. Plusieurs semaines de stages a temps plein sont alors mises en place afin de lui permettre de s'adapter. Marius raconte avec le sourire: "Ils forcent le respect: 32 salaries de l'entreprise Charal recompenses a Flers", touche par l'attention portee a ses besoins des les premiers jours.

En avril 2024, l'experience se concretise par une convention tripartite entre l'ESAT du Bocage, l'entreprise Charal et Marius. Ce partenariat a accompagne les equipes dans cette phase d'integration en apportant un cadre structurant et un soutien precieux, tant pour Marius que pour les equipes. Depuis deux ans, Marius evolue progressivement dans les ateliers de production avant de decrocher son CDI le 1er avril 2026.

Aujourd'hui, il travaille 22h45 par semaine chez Charal et poursuit a l'ESAT, un choix personnel qui lui permet de conserver un lien avec la structure qui l'accompagne depuis plusieurs annees. Afin d'organiser son temps entre l'entreprise et l'ESAT, Marius travaille en atelier menuiserie a l'ESAT, un univers tres different de celui de l'agroalimentaire.

"A l'ESAT, je fais un travail qui n'a rien a voir avec l'entreprise Charal. Cela me permet aussi d'avoir un langage different entre l'entreprise et l'ESAT. Le vocabulaire doit etre adapte.

" Polyvalent, Marius intervient aujourd'hui dans plusieurs services: snacks, steaks et PAC boulettes. Chaque jour, il passe plus de temps a apprendre et a s'integrer.

"Ce que j'ai bien aime, c'est de voir mes collegues me soutenir et m'aider a m'integrer dans les differents postes. " Pour l'entreprise, cette reussite repose avant tout sur l'humain. Marius occupe aujourd'hui son poste sans adaptation particuliere, preuve que l'inclusion passe aussi par la confiance et la bienveillance. Solaire, attachant et profondement humain, Marius a trouve pleinement sa place au sein des equipes.

Il developpe une reelle envie de progresser encore, notamment en gagnant en autonomie tant sur le plan personnel que professionnel, ajoutent Jeremie Besseau et Christele Chesnais. Chez Charal Flers, tous les salaries ont participe a cette reussite collective. L'entreprise insiste particulierement sur le fait que tout salarie peut avoir un proche en situation de handicap.

"L'exemple de Marius permet de voir les choses differemment", rappelle Jeremie Besseau. Marius beneficie d'un accompagnement quotidien assure par trois tuteurs: Yannick Oroir sur le terrain, et d'autres.

"Marius est tres attentif pendant son travail", observe Jeremie Besseau, qui veille a respecter son environnement de travail lorsqu'il passe dans les ateliers. "Nous invitons d'autres entreprises a s'engager dans cette demarche porteuse de sens et de richesse humaine. Nous sommes convaincus que la diversite est une richesse et que chaque parcours merite une chance de s'exprimer", insiste le service des Ressources Humaines. Tres emu, Marius mesure aujourd'hui le chemin parcouru.

"Humainement, rien n'a change pour moi. Par contre, je suis devenu plus confiant.

" Il a recu sa tenue de travail des mains de son tuteur Yannick Oroir, symbole fort de son integration complete dans l'entreprise. L'ambiance est plus que bonne. Ce contrat en CDI a change completement sa vie privee.

"Je suis sorti pour une partie de l'ESAT et maintenant je vais m'engager a passer mon permis de conduire. " Il explique aussi avoir gagne en confiance: "Si j'ai pu reussir dans mon poste, je peux passer mon permis maintenant! " Pour Claire Laine, ce parcours illustre parfaitement le role des ESAT dans l'insertion professionnelle des personnes handicapees. L'histoire de Marius est une belle lecon d'inclusion et de solidarite





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