L'intégration des épouses des légionnaires : un accompagnement personnalisé

L'épouse du général commandant la Légion étrangère, Aliénior Youchtchenko, et le service Défense mobilité ont mis en place un parcours d'accompagnement pour les épouses des légionnaires afin de leur faciliter leur intégration en France. Ce dispositif d'accompagnement vise à répondre aux difficultés rencontrées par ces femmes, notamment en matière de titres de séjour, de régularisation et de droits sociaux.

Lors de rencontres avec les assistantes sociales et différents services d'aide aux familles, nous avons réalisé que les épouses de légionnaires rencontraient des difficultés auxquelles nous n'avions pas suffisamment été préparés, rapporte Aliénior Youchtchenko, l'épouse du général commandant la Légion étrangère. Parmi celles-ci, les titres de séjour et la régularisation.

« Nous avons décidé de travailler davantage sur l'intégration de l'épouse du légionnaire avec la mise en place d'un parcours qui va toucher la préfecture, France Travail… Pour nous, il s'agissait d'élargir aux épouses cet esprit famille qui existe pour les hommes à la Légion, afin qu'elles sachent que face à une difficulté, elles ne sont pas seules, qu'on peut les aider ». Un dispositif d'accompagnement qu'ont présenté aux épouses du 4e Régiment étranger de Castelnaudary Mmes Youchtchenko et Vilatte (référente du service Défense mobilité et relation employeur), venues tout exprès d'Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, siège du 1er Régiment étranger, le plus ancien de la Légion. À leurs côtés, le service social du régiment, le major Christophe du bureau Défense mobilité, ainsi que des représentantes de la préfecture, de France Travail, d'une enseigne d'intérim. Ce même parcours a été présenté à Aubagne puis à la Cavalerie, dans l'Aveyron, et le sera prochainement à Calvi, en Corse, et à Nîmes, dans le Gard. Ce sont à toutes les épouses des militaires des régiments de la Légion étrangère que cet accompagnement sera présenté. « Cela peut être compliqué », expliquent les organisateurs. Épouses, compagnes, conjointes des militaires du 4e régiment étranger étaient invitées à venir s'informer sur tout un tas de sujets : naturalisation, titres de séjour, droit au travail, droits sociaux, apprentissage de la langue. Un parcours en vue de faciliter leur intégration en France. « Défense mobilité a organisé une opération qui s’appelle Fidélisation 360, anciennement Plan famille, dans le but de fidéliser le militaire, pas seulement les légionnaires, en accompagnant les familles dans leurs difficultés du quotidien : emploi, formation, recherche de logement, pour trouver des places en crèche », explique le major Christophe chargé, au '4', de la prospection relation employeur. Avec une spécificité à la Légion étrangère puisqu'ici, les compagnes de militaires viennent de tous horizons. « Il y a différents niveaux sociaux. J'ai, par exemple, accompagné des femmes qui, chez elles, étaient médecins, qui se retrouvent ici avec rien, à travailler à l'usine parce que leurs diplômes ne sont pas reconnus en France. Cela peut être compliqué. L'intégration, c'est aussi déjà apprendre le français pour trouver une formation ». Avec de belles réussites à la clé. Un manuel pratique traduit en cinq langues « Parallèlement, nous sommes en train de préparer un manuel pratique, traduit en cinq langues, qui leur sera destiné et répondra à toutes les questions liées à l'intégration. Il sera remis à chacune d'entre elles. Chaque fois que nous nous déplaçons, nous nous rendons compte que les problèmes sont sensiblement les mêmes, même s'il y a des spécificités selon les régiments », observe l'épouse du général. « Le fait de s'y intéresser a soulevé beaucoup de questions, de problèmes aussi, mais cela en résout également. Cela a, en effet, permis de sensibiliser les préfectures au statut spécial. Personnellement, je souhaiterais, avec mon mari bien sûr, aller plus loin encore, que l'on harmonise davantage l'attention des préfectures au sujet des épouses, que ce ne soit plus du cas par cas, que ce ne soit plus du droit commun et qu'elles aient un statut spécial. On ne demande pas un statut particulier aveugle, ou de faciliter les situations, mais il faut que ce soit dans les deux sens. Un légionnaire, lors de sa formation, est informé de ses droits et de ses devoirs. Il faut que l'épouse le sache aussi, que le légionnaire contribue aussi à l'intégration de sa femme, ce qui n'est pas toujours le cas en fonction des cultures, des nationalités, mais il faut qu'on trouve un bon équilibre et nous avons, depuis un an, réalisé un très bon travail grâce au préfet de région qui nous a facilité le travail auprès des préfectures locales. À chaque journée d'information, il y a eu des échanges sur des dossiers personnels et des situations ont été débloquées. Il faut vraiment que l'on évite d'en arriver au cas extrême de l'OQTF (NDLR, Obligation de quitter le territoire français), comme malheureusement on a pu le voir parce que la procédure n'a pas été respectée ». Et de terminer en soulignant combien est important l'engagement des épouses des chefs de corps, qui font un travail extraordinaire de communication auprès de ces femmes de légionnaires.





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Légion Étrangère Épouses Intégration Accompagnement France Titres De Séjour Droits Sociaux

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Mende Attaquée et Libérée par la Légion ÉtrangèreL'opération militaire Gévaudan 2025 a simulé une prise de contrôle de la ville de Mende par des forces ennemies. La Légion étrangère a mené une intervention pour reprendre le contrôle de la ville, impliquant des hélicoptères, des échanges de tirs et des véhicules blindés.

Lire la suite »

Pauline Herban, Centenaire et Héros de la Résistance, Décorée de la Légion d'honneurPauline Herban, 99 ans bientôt centenaire, a reçu la Légion d'honneur pour son engagement dans la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. La cérémonie s'est tenue à l'Ehpad d'Albi, entourée de sa famille et de personnalités locales. Pauline, figure locale de la résistance, a préféré dédier cette récompense à ses camarades disparus et appelé à l'unité et à la fraternité.

Lire la suite »

Pauline Herban, 100 ans dans six mois, décorée de la Légion d'honneurPauline Herban, 100 ans dans six mois, a reçu la Légion d'honneur pour son engagement dans la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Elle a dédié cette distinction à ses collègues disparus et a témoigné de son expérience en aidant les jeunes réfractaires du STO et en organisant des actions de résistance.

Lire la suite »

Samia Ghali Décorée de la Légion d'honneurSamia Ghali, maire adjointe de Marseille, a été décorée de la Légion d'honneur ce samedi 8 février en présence de nombreux personnalités politiques et sociales. L'événement a été marqué par les hommages rendus à l'élue, originaire des quartiers Nord de Marseille et devenue une figure politique incontournable.

Lire la suite »

Landes : le chef étoilé Jean Coussau chevalier de la Légion d’honneurLe chef du restaurant Le Relais de La Poste à Magescq se dit « très honoré » de cette distinction, qui est pour lui « une reconnaissance du travail accompli depuis soixante ans »

Lire la suite »

La Légion étrangère s'entraîne en terrain libre en LozèreL'exercice 'Gévaudan 25' réunira plus de 500 légionnaires, véhicules et hélicoptères en Aveyron et Lozère du 3 au 13 février.

Lire la suite »