L'intégration de Netflix dans l'application Apple TV : un bug ou une avancée ?

Après des années d'attente, l'application Apple TV a intégré Netflix... mais il s'agissait d'un bug. Apple et Netflix ont finalement trouvé un terrain d'entente aux États-Unis, permettant aux utilisateurs de regarder leurs contenus Netflix directement depuis l'application Apple TV.

Un changement important aurait pu révolutionner l'application Apple TV cette semaine. Après des années d'attente pour une version Android, l'application a commencé à intégrer les contenus de Netflix... mais il s'agissait malheureusement d'un bug. Oups ! L'intégration de Netflix dans l'application Apple TV est probablement le résultat d'une erreur. Mark Gurman a déclaré qu'aucun accord n'avait été conclu entre Apple et Netflix pour mettre fin à cette bizarrerie qui dure depuis des années.

Netflix a également confirmé qu'il s'agissait d'une erreur. L'intégration a été supprimée, même pour ceux qui ont eu la chance d'en profiter pendant ces quelques heures merveilleuses. Dommage...L'application Apple TV est principalement la porte d'entrée vers le service de streaming Apple TV+ et le championnat de football de la MLS. Mais sur de nombreuses autres plateformes - sur iPhone ou l'Apple TV, par exemple - elle ne se limite pas à cela : c'est un véritable agrégateur qui permet d'accéder aux contenus de nombreux autres services de streaming. Cette intégration permet de rechercher un programme sur les services partenaires, de reprendre la lecture d'un contenu ou d'être averti de l'arrivée d'un nouvel épisode de sa série préférée, sans avoir à jongler avec les applications. C'est extrêmement pratique, et les plateformes de streaming les plus populaires jouent le jeu : Disney+, Prime Video, Paramount+, etc. Toutes... sauf une.Après des années d'attente, Apple et Netflix ont manifestement fini par trouver un terrain d'entente. Aux États-Unis, l'application Apple TV propose en effet de se connecter à Netflix. Une fois cette formalité effectuée, on retrouvera les programmes en cours de lecture dans la ligne « À suivre », synchronisée avec le reste des appareils. L'application Apple TV proposera aussi des suggestions de programmes Netflix. Il est également possible d'ajouter une série ou un film Netflix dans la watchlist. C'est une très bonne nouvelle pour les téléspectateurs, qui n'auront plus à vérifier si tel contenu est disponible sur Netflix après une recherche dans l'application Apple TV. À l'heure actuelle, seuls les programmes « Netflix Originals » peuvent être trouvés par le moteur de recherche de l'application en France et ailleurs, sans bénéficier des autres fonctions. Reste maintenant à savoir si cette intégration va franchir les frontières américaines et si oui, dans combien de temps





