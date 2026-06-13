L'intégrale Sport du week-end sur RMC

Découvrez les grands événements sportifs du week-end en direct sur RMC, animés par Christophe Cessieux, Louis Amar et la Dream Team RMC.

C'est le rendez-vous du week-end à ne pas manquer pour tous les fans de sport ! Rugby, natation, Formule 1… tous les sports et grands événements sont à suivre en live sur RMC , et c'est Flora Moussy qui sera désormais aux commandes de ce show !

Le samedi à partir de 16h, elle sera aux côtés de Christophe Cessieux.

Le samedi à partir de 16h, elle sera aux côtés de Benoit Boutron, Christophe Cessieux et Thibaut Giangrande qui continueront de se succéder au micro. Les grands événements sportifs du week-end en direct ! Les samedis et dimanches après-midi : priorité aux grands événements sportifs en live. Animé par Christophe Cessieux et Louis Amar et toute la Dream Team RMC, l'intégrale Sport est LE rendez-vous à ne pas manquer pour tous les fans de sport.

Intégrale Sport avec Christophe Cessieux et Louis Amar, le samedi et dimanche, de 14h à 19h. Live, résultats, interviews, analyses, ... Toute l'actualité sportive et l'ensemble des consultants de la Dream Team RMC Sport sont à l'antenne de RMC à partir de 16h. Retrouvez Christophe Dugarry, Eric Di meco, Vincent Moscato, Jerome Rothen, Daniel Riolo, l'After Foot et bien d'autres sur RMC et rmcsport.fr.

Le samedi à partir de 16h, elle sera aux côtés de Benoit Boutron, Christophe Cessieux et Thibaut Giangrande qui continueront de se succéder au micro





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RMC Sport Week-End Direct Flora Moussy Christophe Cessieux Benoit Boutron Thibaut Giangrande

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