L'intégrale du RMC Poker Show : BH, Djian et Burtin parlent poker !

Cette semaine, Daniel Riolo propose une heure de show en direct avec Moundir Zoughari pour les passionnés de poker. Nous avons le plaisir de vous présenter des interviews exclusives avec des célébrités du monde du poker, des conseils d'un joueur professionnel, de l'actualité et des tournois...

L'intégrale du RMC Poker Show du 17/05/2026 avec le tennisman Benoit Paire , David Djian (restaurateur et 3ème de l'EPT Monte-Carlo pour plus de 350.000 euros) et Nicolas Burtin , interdit de jeu pendant 3 ans et qui revient en formeTous les dimanches à minuit, Daniel Riolo propose une heure de show en direct avec Moundir Zoughari pour les passionnés de poker.

Conseils d'un joueur professionnel, actualité, tournois... Votre rendez-vous poker, sur RMC ! David Djian, restaurateur passionné de poker depuis très longtemps et petit neveu de Gilbert Gross, réussit le plus gros deeprun de sa vie en terminant 3ème du Main Event de l'EPT Monte-Carlo pour 368.750 euros – 17/05 Tous les dimanches à minuit, Daniel Riolo propose une heure de show en direct avec Moundir Zoughari pour les passionnés de poker. Conseils d'un joueur professionnel, actualité, tournois...

Votre rendez-vous poker, sur RMC ! Benoit Paire, l'enfant terrible du tennis français s'est mis au poker à l'occasion de l'EPT Monte-Carlo. Entre balles jaunes et cartes, il raconte son sejour sur le Rocher – 17/05 Tous les dimanches à minuit, Daniel Riolo propose une heure de show en direct avec Moundir Zoughari pour les passionnés de poker. Conseils d'un joueur professionnel, actualité, tournois...

Votre rendez-vous poker, sur RMC ! Nicolas Burtin, interdit de jeu pendant 3 ans, se remet progressivement au poker avec une certaine réussite.

Il se confie sans concessions sue cette leçon de vie – 17/05Jean-Baptiste De Marinechi, écrire à l’adresse ci-après pour toute question relative à cet article : jbdemarinee@urainfo.net, infos@urainfo.net Souscrire à l'actu RMC* sur YouTube : onglets de basket, volley, football, tennis | Instagram : @RMCinfo | LinkedIn : RMC Media Le présent communiqué est soumis à l'avis de la Commission de presse de l'entreprise Renaud-Marché Constantin, auquel il a notamment marché : Patrick Partouche, Giovanni Bulzomi, Antonin Teisseire et Gregory Chochon - 10/05* : inscription obligatoire





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