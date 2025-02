L'Institution Notre-Dame-de-Bétharram Confrontée à des Accusations de Violence

Le collège-lycée Notre-Dame-de-Bétharram, dans les Pyrénées-Atlantiques, est accusé de violences physiques et sexuelles commises contre des élèves dans les années 1970-1990. Les révélations de victimes et l'intervention de François Bayrou soulevaient un débat sur le devenir de cet établissement.

Le collège-lycée Notre-Dame-de- Bétharram , dans les Pyrénées-Atlantiques, est confronté à des accusations graves de violences physiques et sexuelles commises par des anciens membres de l'établissement contre des élèves durant les années 1970 à 1990. Ces révélations ont soulevé une intense controverse quant à l'avenir de cette institution bicentenaire. Michel Leatapie, un ancien élève, a témoigné auprès de BFMTV, affirmant avoir subi des violences physiques pendant son séjour à Bétharram .

Il décrit des « grandes baffes » et même des « coups de poing », soulignant que l'école s'employait à « redresser » les élèves avec des méthodes parfois brutales. Le témoignage poignant de Leatapie témoigne de l'impact profond de ces violences sur les victimes, qui gardent encore des souvenirs traumatisants de cette période.Face à cette situation alarmante, le Premier ministre François Bayrou a annoncé le 15 février qu'il allait demander des « magistrats supplémentaires » pour mener à bien l'enquête sur plus d'une centaine de plaintes déposées par des victimes qui dénoncent des abus. Après une rencontre avec un collectif de victimes, Bayrou a assuré avoir « fait ce qu'il devait faire » lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale entre 1993 et 1997, notamment en demandant une inspection en 1996 au sein de l'établissement catholique. Alain Esquerre, porte-parole des victimes, a qualifié cette rencontre de « jour historique » tout en appelant « tous ceux qui n'ont pas encore saisi la justice à se manifester ». Il souligne l'existence d'un nombre « colossal » de victimes qui restent dans l'ombre. Les réactions face à cette crise sont divisées. Certains habitants et parents d'élèves actuels appellent à la fermeture préventive de l'établissement jusqu'à ce que les plaintes soient examinées et que les victimes aient obtenu justice. D'autres, quant à eux, s'opposent à cette mesure, affirmant que le passé ne justifie pas de sanctioner les élèves actuels et les familles qui font confiance à cet établissement. Thierry, un père d'élèves, a exprimé son soutien à l'institution, déclarant que « ça (les violences présumées) s'est passé dans ce lieu-là, mais c'était à une autre époque, dans un autre contexte social ». Le parquet de Pau enquête depuis un an sur plus d'une centaine de plaintes pour agressions physiques et sexuelles dans cet établissement catholique entre les années 1970 et 1990. L'établissement, qui n'est plus dirigé depuis 2009 par la congrégation du Sacré-Coeur de Jésus de Bétharram et porte désormais le nom de Le Beau Rameau, est toujours sous contrat avec l'Éducation nationale. François Bayrou, lui-même accusé d'avoir minimisé sa connaissance de ces événements à l'époque, conteste ces accusations. Plusieurs de ses enfants ont été scolarisés dans l'établissement et sa femme y a dispensé des cours de catéchisme.





