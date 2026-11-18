Lionel Martellini, dirigeant de l'Institut Quantique EDHEC à Nice, explicite les limites et opportunités réelles de l'informatique quantique pour la finance, loin des mythes médiatiques.

Lionel Martellini, titulaire d'un double doctorat en finance et en astrophysique, dirige actuellement le Quantum Institute de l' EDHEC, situé à Nice. Cet institut représente une initiative unique dans le paysage académique et économique français, car il constitue le premier et le seul institut de recherche consacré aux technologies quantiques intégré au sein d'une école de commerce. Cette position exclusive permet à l'établissement de jouer un rôle central dans l'interprétation des avancées technologiques pour le secteur financier.

Une stratégie de pont entre technologie et économie

L'objectif fondamental du Quantum Institute est de servir de pont indispensable entre les fournisseurs de technologies quantiques d'une part, et le monde économique qui a vocation à les utiliser, d'autre part. Cette mission est née de la constatation que ces deux mondes ne parlent pas le même langage technique ni commercial. L'idée centrale est de rapprocher ces acteurs pour faciliter une adoption efficace et réaliste des innovations.

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D'un côté, l'institut explique aux fabricants d'ordinateurs quantiques comment fonctionne le monde de la finance, quels sont les cas d'usage concrets et pertinents, et quelles sont les attentes spécifiques des professionnels. De l'autre côté, il traduit pour le monde de la finance ce qu'est réellement le quantique, ce qu'il peut accomplir mais aussi ce qu'il ne peut pas faire, afin d'en comprendre clairement les limites techniques et opérationnelles.

Démystifier le quantique : limites et réalités opérationnelles

Le quantique est présenté comme une nouvelle révolution industrielle qui va impacter profondément la société, et il est crucial d'en comprendre les enjeux au moment où se multiplient les débats autour de l'intelligence artificielle. Cependant, il existe beaucoup de mythes et de fausses idées autour de cette technologie. Il est important de rappeler que le quantique ne se résume pas au seul ordinateur quantique, bien que ce soit le sujet le plus médiatisé et peut-être le plus important.

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Il existe aussi les communications quantiques et ce qu'on appelle la métrologie, qui est la mesure de précision des capteurs. L'ordinateur quantique n'est pas arrivé à maturité, mais les capteurs sont déjà opérationnels dans divers secteurs industriels. Cette nuance est essentielle pour comprendre que l'innovation quantique prend plusieurs formes et n'est pas limitée au calcul pur.

Une utilité ciblée pour la complexité combinatoire

L'ordinateur quantique n'a pas vocation à remplacer l'ordinateur classique, car il y aura toujours des ordinateurs classiques. Il va travailler en collaboration avec l'ordinateur classique et interviendra peut-être dans une chaîne de calcul sur 5 % du processus, sur des éléments très pointus qu'il a vocation à savoir calculer. Il n'a, en aucun cas, vocation à faire des calculs universels ou à gérer des tâches simples.

En réalité, il serait inutile d'installer un ordinateur quantique pour traiter nos e-mails ou faire des opérations simples comme un tableau de bord comptable, ce serait même techniquement impossible et inefficace. Un ordinateur quantique est très bon pour réaliser des tâches très compliquées, notamment celles relevant de la complexité combinatoire, mais très mauvais à réaliser des tâches relativement simples. L'ensemble des problèmes que peut résoudre un ordinateur quantique est, finalement, assez limité.

Enjeux futurs et formation des talents

La compréhension exacte des capacités du quantique reste un défi, car cet ensemble de problèmes applicables n'est pas encore totalement connu dans ses contours précis. Lionel Martellini qualifie cette technologie de miracle ou de coïncidence heureuse, soulignant sa nature encore émergente mais potentiellement transformative. Pour les acteurs économiques, il est vital de naviguer entre enthousiasme médiatique et réalité technique.

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Parallèlement, d'autres secteurs font face à des défis similaires. Portés par l'intelligence artificielle, les projets de data centers se multiplient en France, mais la filière fait face à un goulot d'étranglement critique : le manque aigu de techniciens et de formations spécialisées. Le secteur doit organiser en urgence ses propres filières de formation pour soutenir cette transition technologique majeure.