L'ingérence du DOGE : un risque pour la santé américaine ?

L'accès du département de l'Efficacité gouvernementale, dirigé par Elon Musk, à des informations sensibles des agences de santé américaines suscite de vives inquiétudes. Dans le contexte de licenciements massifs et de réduction drastique des dépenses publiques, cette intrusion soulève des questions sur la stabilité du système de santé américain et sa capacité à répondre aux menaces de nouvelles épidémies, notamment face à la propagation inquiétante de la grippe aviaire.

Le département de l'Efficacité gouvernementale, dirigé par Elon Musk depuis le 20 janvier, a eu accès, ou a demandé l'accès, à des informations sensibles de plusieurs agences de santé américaines, selon le Guardian. Ces intrusions surviennent alors que Donald Trump met en place une stratégie de réduction drastique des dépenses publiques. Rappelons que l'ensemble du personnel de l'Agence américaine pour le développement international (USAID) a été licencié par email le 5 février dernier.

Et vendredi 14 février, 5 200 employés des agences de santé ont été renvoyés. Cette vague de licenciements, ajoutée à l'accès du DOGE aux informations sanitaires sensibles, fait craindre une déstabilisation du système de santé américain et une difficulté accrue à répondre efficacement aux menaces de nouvelles épidémies.





« Le potentiel de nuisance est important. Nous sommes tous en danger », déplore Scott Cory, ancien directeur de l'information d'une agence du ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS), alors que la grippe aviaire se propage actuellement aux États-Unis. La grippe aviaire circule activement dans les élevages de volailles et les troupeaux de bovins. 66 cas de ce virus H5N1 chez l'homme ont été détectés depuis le début de l'année 2024. L'un d'entre eux, âgé de 65 ans et contaminé par le virus par des oiseaux de basse-cour et sauvages, est mort le 6 janvier dernier. « Au vu de la propagation inquiétante de la grippe aviaire, la probabilité de nouvelles épidémies ou de nouveaux problèmes de santé publique est importante », s'interroge un employé du Centres américain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) auprès du Guardian.





Au CDC, 1 250 personnes ont été licenciées, dont des hauts fonctionnaires et des « enquêteurs de maladies » – ces agents spécialisés dans le renseignement épidémique. « De toute ma carrière au gouvernement fédéral, je n'ai jamais vu ça », soutient l'employé du CDC, qui assure qu'il s'agit d' « un bouleversement complet ». De plus, selon le Washington Post, le DOGE aurait également cherché à accéder aux systèmes de paiement du HHS qui traitent des milliards de dollars de financement des soins de santé.





