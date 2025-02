L'ingéniosité des arnaqueurs à Toulouse: des retraités et des citoyens victimes

Les escrocs à Toulouse redoublent d'ingéniosité en ciblant les personnes âgées et vulnérables. Deux incidents récents illustrent la prédominance de ces arnaques. La police nationale de Toulouse met en garde les citoyens et rappelle des consignes de sécurité essentielles pour se protéger.

À Toulouse , les escrocs affichent une ingéniosité croissante ces derniers jours. De nombreuses arnaques ont été perpétrées pour exploiter les victimes les plus vulnérables. Le 7 février, un retraité de 88 ans s'est rendu à un distributeur automatique situé à Bagatelle, près de son domicile, pour retirer 400 euros. Il n'a pas remarqué la présence discrète d'une femme qui l'observait en train de retirer de l'argent liquide.

En rentrant chez lui, l'octogénaire a découvert une femme l'attendait devant sa porte. Le retraité l'a interrogée sur la raison de sa présence, et la femme s'est présentée comme une aide à domicile envoyée par une société. La victime a été tellement induite en erreur qu'elle a laissé cette inconnue entrer chez elle. Cette dernière lui a rapidement dérobé les 400 euros sans qu'il s'en rende compte, avant de prendre la fuite. Le 8 février, de faux gendarmes ont également opéré en centre-ville. Déguisés et convaincants, ces individus ont réussi à dérober un bracelet en or et les économies de leur victime. \\\Les personnes âgées, vulnérables ou isolées sont particulièrement exposées aux agressions, cambriolages, vols à l'arraché, vols par ruse ou à la fausse qualité. La police nationale de Toulouse est pleinement engagée dans la lutte contre ces atteintes. La police rappelle plusieurs consignes essentielles pour se protéger contre ces arnaques. Pour les démarchages avec de faux policiers, faux agents EDF, faux intervenants sociaux: en cas de doute, ou si vous n'aviez pas sollicité leur intervention, demandez toujours à voir leurs cartes professionnelles avant de les laisser entrer dans votre domicile. Les forces de l'ordre recommandent également d'être à l'abri des regards avant d'entrer son code secret au distributeur. Si vous êtes appelé par un agent bancaire, ne lui donnez aucun renseignement. De toute façon, un professionnel ne vous le demandera jamais.





