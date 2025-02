Un politologue américain compare l'influence d'Elon Musk sur l'administration Trump à celle du groupe qui entourait Robert McNamara au début des années 1960.

États-Unis : L'influence d' Elon Musk sur l'administration Trump rappelle un précédent des années Kennedy, selon le politologue Dick Howard. L'activisme d' Elon Musk et son influence supposée sur l'administration Trump sont-ils nouveaux ? En un sens, oui, car la fortune du fondateur de SpaceX et Tesla, qui dépasse les 400 milliards de dollars, se double d'une influence médiatique planétaire portée par son réseau X.

Soutien et financeur de la candidature de Donald Trump, propulsé par celui-ci à la tête d'une commission « à l’efficacité gouvernementale » (le « Doge ») qui sabre déjà dans les rangs des fonctionnaires, donnant son avis sur tout, Musk est un ovni. Mais le politologue Dick Howard rappelle un précédent similaire. Son influence a en effet quelque chose d’exorbitant comme sa manière de se saisir de tous les sujets. Il n’a pas la charge d’un département du gouvernement américain mais d’une simple « commission à l’efficacité gouvernementale ». Il n’est certainement pas un « président bis », et son statut dépend de Donald Trump dont le caractère est notoirement peu stable. Autrement dit, le ballon qui s’est gonflé peut tout aussi bien se dégonfler. Mais si nous supposons que cette situation se prolonge, il est à craindre que l’influence d’Elon Musk conduise à des débordements potentiellement dangereux. Le juge a interdit l’accès aux données à « toutes les personnes nommées politiquement », « tous les agents spéciaux du gouvernement » ainsi que « tous les employés gouvernementaux affectés à une agence extérieure au Trésor ». Oui, je pense au moment où John Fitzgerald Kennedy, fraîchement élu, en 1960, voulait relever le défi soviétique du Spoutnik et passer des lois pour le développement scientifique. Il a engagé le pays vers une « nouvelle frontière » mais aussi dans l’engrenage de la guerre au Vietnam. Et ce avec l’aide d’un petit groupe de conseillers réunis autour du secrétaire à la Défense Robert McNamara. Ces hommes se considéraient comme « the best and the brightest », pour reprendre le titre d’un livre fameux de 1972 sur les origines de l’engagement américain au Vietnam. Même s’il s’entoure de jeunes loups , celui-ci est seul. Mais il partage avec le groupe dont je parle une façon de transposer au secteur public des méthodes de gestion issues du secteur privé. En technocrate, McNamara prétendait ainsi appliquer des méthodes mathématiques à l’engagement des États-Unis au Vietnam. Ce précédent a bien sûr quelque chose d’inquiétant. Que pensez-vous de la manière dont Musk fait investir des locaux administratifs, prend le contrôle des rouages financiers et annonce des licenciements de fonctionnaires ? Comme on dit souvent à New York, tout cela n’est pas très « casher » ! Plus sérieusement, cela pose un rude défi à la séparation des pouvoirs, et il faut voir comment la justice va réagir. Compte tenu de la manière dont Trump a noyauté les rouages judiciaires et jusqu’à la Cour suprême, il y a de quoi être inquiet. Son triomphe de 2024 a confirmé le tournant sociétal et populiste par rapport à la période Obama qui avait marqué un réveil du politique. Le personnage de Musk correspond à ce tournant, mais rien ne dit que cela va pouvoir durer. Je vois un signe dans le fait que 22 États ont déjà contesté la constitutionnalité de sa remise en cause arbitraire de la garantie du droit du sol. Sur son réseau social X, Elon Musk, ayant la nationalité sud-africaine et américaine, a laissé entendre que l’Afrique du Sud avait des lois sur la propriété « ouvertement racistes ». Je crois en effet que l’activisme de Musk et son influence résultent de la couardise des responsables politiques pour la défense des valeurs démocratiques. Certes, le président concentre tous les pouvoirs et domine les deux chambres du Congrès, mais quand celui-ci va-t-il se décider à prendre ses obligations au sérieux ? Un test va intervenir dans quelques semaines ou quelques mois avec des arrêts des cours d’appel, voire de la Cour suprême, au sujet de certains décrets signés par Trump. Il prétend que oui, mais il faut savoir si la justice va entériner sa conception d’un exécutif unitaire qui conférerait au président un statut de type monarchique. Les présidents qui l’ont précédé et prétendaient détenir tout le pouvoir ont tous trouvé en face d’eux un contrepoids législatif. Mais cette fois ? Regardez par exemple comment le secrétaire d’État à la Défense, pourtant ouvertement récusé par quelques sénateurs républicains, a été confirmé et jouit de la même autorité que s’il avait le soutien unanime des élus.





Elon Musk Donald Trump Influence Robert Mcnamara Politique Américaine Séparation Des Pouvoirs

