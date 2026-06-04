L'inflation repart à la hausse aux Etats-Unis, selon la Réserve fédérale

La flambée des prix de l'énergie et la guerre au Moyen-Orient entraînent une accélération des coûts dans plusieurs secteurs, tandis que les entreprises peinent à préserver leurs marges.

Aux Etats-Unis, l'inflation repart à la hausse, selon la Réserve fédérale. La flambée des prix de l' énergie , liée notamment aux tensions au Moyen-Orient, entraîne une accélération des coûts dans plusieurs secteurs, tandis que les entreprises peinent à préserver leurs marges.

Avec la guerre au Moyen-Orient et la flambée des cours de l'énergie, la hausse généralisée des prix s'est renforcée un peu partout aux Etats-Unis, a mis en avant la Réserve fédérale (Fed) dans sa revue régulière des conditions économiques du pays. Par rapport à la précédente édition, les coûts n'étant pas liés au travail ont progressé plus vite que les prix de vente, impliquant les inquiétudes concernant les entreprises.

Alors que le coût de la vie est la première préoccupation des Américains, il est difficile pour les entreprises de répercuter la hausse de leurs coûts de production, selon la banque centrale, afin de maintenir la demande. Les entreprises restent par ailleurs attentistes dans la gestion de leur force de travail, avec une tendance à la baisse dans la plupart des régions de la Fed, portée principalement par la crainte d'une augmentation des coûts.

Malgré ce contexte incertain, la Réserve fédérale assure que les anticipations des entreprises pour les six prochains mois restent inchangées en termes de croissance. La prochaine réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) est prévue les 16 et 17 juin prochains et sera la première présidée par le nouveau patron de la Banque centrale.

Dans l'état des marchés, on anticipe un maintien des taux dans la fourchette actuelle, entre 3,50% et 3,75%, selon l'outil de veille FedWatch du groupe CME. Le pétrole cher risque de doper l'inflation, la Fed et la BCE face à un choix difficile.

Le pétrole gagne du terrain, ce qui complique encore la tâche de la Fed et de la BCE, tiraillées entre la crainte d'une insuffisante fermeté face à l'inflation et celle de provoquer un choc trop fort sur la croissance économique





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