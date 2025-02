L'inflation en Allemagne recule en janvier, un signal positif pour la BCE

L'Allemagne enregistre une baisse de l'inflation en janvier, suite à une période de trois mois de hausse. Cette diminution, bien répartie, est perçue comme un indicateur positif pour la politique monétaire de la BCE.

Janvier a vu une baisse significative de l'inflation en Allemagne , après trois mois de progression. Selon les chiffres définitifs publiés jeudi, l'indice des prix à la consommation a diminué à 2,3% sur un an, contre 2,6% en décembre, confirmant les estimations provisoires. Cette baisse, bien répartie sur différents secteurs, constitue un signal encourageant pour le cycle de baisse des taux initié par la Banque Centrale Européenne ( BCE ).

Après avoir atteint 1,6% sur un an en septembre, l'inflation s'était inquiétantment accrue, suscitant des craintes dans la première économie européenne déjà confrontée à une crise industrielle sans précédent et deux années de récession. L'inflation sous-jacente, qui exclut les produits énergétiques et alimentaires, est également redescendue à 2,9% sur un an, soit 0,3 point de moins qu'en décembre. Janvier a vu une légère augmentation des prix alimentaires (0,8% sur un an), un ralentissement notable par rapport à la progression de 2% enregistrée en décembre.La baisse des prix de l'énergie, qui se maintient à 1,6% sur un an, comme en décembre, a contribué à freiner l'inflation générale. Les consommateurs ont ainsi bénéficié de prix plus bas pour le fioul (-1,2%), l'électricité (-3,6%) et le bois de chauffage (-8,7%). Cependant, les prix des services restent préoccupants, en hausse annuelle de 4%, bien supérieure à l'inflation globale. Les prix des services sociaux (+10,1%), des assurances (+9,9%) et des services hospitaliers (+8,0%) ont connu des augmentations particulièrement marquées. Par rapport à décembre, l'inflation mensuelle a diminué de 0,2%, notamment grâce à des dépenses saisonnières comme les billets d'avion et les forfaits de voyage moins chers. En revanche, la hausse du 'Deutschlandticket' (abonnement aux trains régionaux) de 49 à 58 euros a eu un impact inflationniste sur les prix des transports publics locaux.L'indice harmonisé des prix, servant de référence à la BCE, reste stable à 2,8%. Confiante dans le processus de désinflation en zone euro, la BCE a abaissé ses taux d'intérêt en janvier pour la quatrième fois consécutive et n'exclut pas de poursuivre cette politique de baisse





