L'inflation bondit à 2,4 % en mai : hausse des prix de l'énergie et des services

L'Insee annonce une hausse de l'inflation à 2,4% en mai, portée par l'énergie et les services. Les prix de l'alimentation ralentissent légèrement.

Mauvaise nouvelle pour le pouvoir d'achat des Français : l'inflation a bondi à 2,4 % sur un an en mai, contre 2,2 % en avril, selon les données publiées par l'Insee ce vendredi 12 juin.

Cette hausse est principalement due à l'accélération des prix de l'énergie, dans un contexte de tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Les consommateurs ressentent déjà les effets sur leurs dépenses quotidiennes, notamment à la pompe et sur les factures énergétiques. Les prix de l'énergie ont grimpé de 11,3 % sur un an en mai, après une baisse de 3,1 % le mois précédent.

Les produits pétroliers restent en forte hausse, avec le gazole en hausse de 38 % et les combustibles liquides de 57,4 %. Parallèlement, les tarifs des services ont accéléré à 2,1 % sur un an, tirés par les services de communication (+9,5 %) et les transports aériens (+6,8 %). Les forfaits mobiles ont particulièrement augmenté, de 25,8 %.

En revanche, les prix de l'alimentation ont légèrement ralenti à 1,1 % sur un an, grâce à un net recul des prix des produits frais. La viande n'augmente plus que de 2,9 %, le pain et les céréales de 0,2 %, et les produits laitiers de 0,5 %. Dans la grande distribution, les prix des produits industriels, d'entretien et d'hygiène-beauté ont même baissé de 0,1 % sur un an.

Les prix des produits manufacturés restent stables, tout comme ceux du tabac. Cette inflation pèse sur le budget des ménages, déjà fragilisé par une croissance atone. Les économistes s'inquiètent d'une possible spirale inflationniste, tandis que les consommateurs réduisent leurs dépenses non essentielles. Le gouvernement est sous pression pour trouver des solutions, alors que les prix du gaz augmenteront à partir du 1er juillet.

En attendant, les Français doivent s'adapter à cette nouvelle réalité économique, où chaque euro compte





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