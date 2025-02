L'Inflation aux États-Unis Continue de S'Accélérer, soulevant des inquiétudes

L'inflation aux États-Unis poursuit son ascension, aggravant les craintes du marché. Les prix à la consommation ont augmenté de 3% sur un an en janvier, dépassant les prévisions des analystes. Cette tendance inquiète les experts, qui attendent une inflation plus modérée. Les consommateurs font face à des prix plus élevés, notamment pour l'essence, les véhicules d'occasion, les loisirs et les soins médicaux.

Pour Donald Trump , le dernier rapport sur l'inflation est une mauvaise nouvelle. Pour le quatrième mois consécutif, l'inflation aux États-Unis continue de s'accélérer. Selon l'indice CPI publié par le département du Travail, les prix à la consommation ont augmenté de 3 % sur un an en janvier. Les produits les plus touchés par cette hausse de prix sont les assurances automobiles, les véhicules d'occasion, les loisirs, les soins médicaux, les billets d'avion et les frais de communication.

Les consommateurs ont également constaté des pénuries d'œufs dans les rayons, avec une flambée des prix. La grippe aviaire a entraîné une augmentation de 13,8 % du prix des œufs sur un mois et de 53 % sur un an. Cette nouvelle sur l'inflation inquiète les analystes qui s'attendaient à un ralentissement de l'indice à +2,8 % sur un an en janvier, selon le consensus compilé par MarketWatch. Les experts prévoyaient également un ralentissement de l'inflation dite sous-jacente, hors prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, mais celle-ci a également progressé, s'élevant à +3,3 % sur un an.Face à cette hausse de l'inflation, Donald Trump, qui a fait de la reconquête du pouvoir d'achat un thème central de sa campagne électorale, désigne un coupable unique : son prédécesseur à la Maison Blanche, Joe Biden. « L'inflation de Biden est en hausse ! », a-t-il publié sur son réseau social Truth Social. Peu avant, également sur Truth Social, Donald Trump a à nouveau jugé que les taux d'intérêt devraient baisser, plaçant ainsi la banque centrale américaine (Fed) dans une position délicate. Le rôle de la Fed étant justement de fixer les taux directeurs à un niveau qui permette de juguler l'inflation, tout en assurant le plein-emploi. Or les prix de janvier sont de nature à l'encourager dans l'idée qu'elle ne devrait pas réduire rapidement ses principaux taux directeurs, en l'absence de signes de faiblesse du marché du travail et d'essoufflement de la consommation aux États-Unis. Mercredi, lors de son audition semestrielle devant la Chambre des représentants, le président de la Fed, Jerome Powell, a répété qu'il ne voyait « pas d'urgence » à abaisser les taux directeurs dans la mesure où la plupart des indicateurs étaient au vert, hormis l'inflation, encore « quelque peu élevée ».Le président de la Fed a également souligné que « chaque gouvernement espère voir les taux d'intérêt baisser, car c'est généralement un stimulus pour la croissance ». Cependant, il a ajouté qu'« le paradoxe est que les politiques promues par la nouvelle administration tendent à être inflationnistes, et donc favorisent le maintien des taux d'intérêt à un niveau élevé » pour éviter la surchauffe, « ce qui va exactement à l'encontre de sa volonté de voir les taux baisser ». L'effet des droits de douane « On se demande si l'indice d'inflation de janvier tempérera la volonté du gouvernement Trump de mettre en place ses droits de douane rapidement », a relevé Ryan Sweet, économiste d'Oxford Economics dans une note, estimant qu'une pression supplémentaire sur les prix ne lui rendrait pas service sur le plan politique. Début février, Donald Trump a annoncé, puis suspendu pour un mois, 25 % de droits de douane sur les produits mexicains et canadiens, ainsi que 10 % de droits de douane, en plus de ceux déjà existants, sur les produits chinois, qui ont, eux, été maintenus. Par ailleurs, il a annoncé, lundi, 25 % de droits de douane sur tout l'acier et l'aluminium entrant aux États-Unis, à compter du 12 mars. Par effet cumulatif, l'acier et l'aluminium produits par le Canada et le Mexique risquent d'être taxés à 50% (25% + 25 %), a précisé la Maison-Blanche ce mercredi. Donald Trump, qui ne cesse de dire qu'il ouvre un « nouvel âge d'or » pour le pays, estime que ses engagements (droits de douane relevés, baisses d'impôts, expulsion massive de sans-papiers, dérégulation) ne se traduiront qu'à la marge par des hausses de prix, compensées par de la croissance en plus. On peut aujourd'hui en douter





