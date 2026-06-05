L'inflammation chronique de bas grade : quel rôle jouent les vitamines ?

L'inflammation chronique de bas grade est une condition discrète qui peut favoriser le vieillissement et augmenter le risque de maladies cardio-métaboliques. Les médicaments anti-inflammatoires ne sont pas la seule solution pour calmer cette inflammation. L'alimentation joue également un rôle important.

L'inflammation chronique de bas grade est une condition discrète qui peut favoriser le vieillissement et augmenter le risque de maladies cardio-métaboliques. Les médicaments anti-inflammatoires ne sont pas la seule solution pour calmer cette inflammation.

L'alimentation joue également un rôle important. Certaines vitamines participent au bon fonctionnement du système immunitaire et contribuent à limiter les mécanismes inflammatoires. Les vitamines C et E possèdent une forte action antioxydante, elles aident à neutraliser les radicaux libres, protègent les membranes cellulaires et les vaisseaux sanguins. Elles participent également à la synthèse du collagène, une protéine essentielle pour les tissus de l'organisme.

Les 6 vitamines les plus intéressantes contre l'inflammation sont la vitamine D, les vitamines B6, B9 et B12, la vitamine C et la vitamine E. La vitamine D est produite en partie grâce à l'exposition au soleil, elle participe à la régulation des cytokines impliquées dans la réponse immunitaire. Les vitamines B6, B9 et B12 agissent également sur certains marqueurs de l'inflammation, notamment la protéine C-réactive et l'homocystéine.

La vitamine C contribue à la protection des muqueuses et la vitamine K est associée à des niveaux plus faibles de marqueurs inflammatoires. Les apports recommandés sont de 120 microgrammes par jour chez l'homme et de 90 microgrammes chez la femme. Les spécialistes s'accordent sur un point : l'alimentation doit apporter la majeure partie des vitamines. Les compléments alimentaires ne sont généralement recommandés qu'en cas de carence confirmée ou de besoin identifié par un professionnel de santé.

Cette précaution est particulièrement importante pour les vitamines liposolubles A, D, E et K





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