L'Infiltration des Idéologies dans les Écoles du Journalisme

L'article soulève des inquiétudes concernant l'influence des idéologies politiques sur les écoles de journalisme, les qualifiant de terrain propice à la formation de journalistes selon une ligne éditoriale prédéfinie. Il évoque l'exemple du PCF après la Seconde Guerre mondiale, dont les idées étaient promues par certains professeurs, orientant ainsi l'esprit critique des étudiants. Aujourd'hui, l'auteur déplore le manque d'esprit critique et de discernement de la population, attribuant ce phénomène à la sur-information et aux manipulations via les réseaux sociaux. L'article se conclut avec une réflexion ironique sur le choix de l'auteur d'épouser un fonctionnaire de la santé plutôt qu'un enseignant en journalisme.

Les Mass Media ont des orientations politiques qui sont, de facto, en conformité avec une ligne éditoriale qui peut être 'influencée' par les 'propriétaires', privés ou étatiques. Les Écoles du Journalisme, sont un terrain pour certaines idéologies d'orienter, de façonner ceux qui feront 'l'information'. Certaines idéologies ont fait le nécessaire pour infiltrer des domaines régaliens. À la fin de la dernière guerre mondiale, le PCF était politiquement très important, et ses idées reprises par certains professeurs au sein de l'Éducation Nationale pour orienter l'esprit 'critique'... Il semble que cela soit moins vrai, aujourd'hui. Ce qui manque sans doute à chacun de nous, c'est un Esprit critique, de discernement, sans doute par un manque de temps, mais aussi, via une submersion d'informations, reprises, déformées via les réseaux sociaux, dernier outil des manipulations...Heureusement que j'ai épousé un fonctionnaire de la santé suisse plutôt qu’un enseignant en journalisme… et ils travaillent tous pour notre santé et l’égalité… super





