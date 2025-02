L'Indonésie Lance Un Programme De Dépistage Médical Gratuit À Destination De 60 Millions De Personnes

Le gouvernement indonésien a lancé un programme de dépistage médical gratuit pour 60 millions de personnes, avec l'objectif final d'offrir ce service à l'ensemble de la population. Le programme permettra aux Indonésiens de bénéficier d'examens de santé annuels pour détecter précocement les maladies et les troubles congénitaux.

Indonésie , pays d'Asie du Sud-Est peuplé d'environ 280 millions d'habitants, a lancé lundi un programme de dépistage médical gratuit destiné à 60 millions de personnes. Ce programme permettra aux Indonésie ns de tous âges de bénéficier d'examens de santé annuels pour détecter précocement les maladies, les troubles congénitaux chez les enfants et d'autres affections.

Le programme fait partie des nombreuses promesses de protection sociale formulées lors de la campagne électorale de Prabowo Subianto, arrivé au pouvoir en octobre dernier. Il s'ajoute à un programme de repas gratuits, lancé en janvier, pour lutter contre le retard de croissance dû à la malnutrition.Dans le cadre de ce programme médical, les enfants âgés de six ans et moins et les adultes de 18 ans et plus auront accès à un examen de santé annuel gratuit, dans un délai de 30 jours à compter de leur date anniversaire. Les élèves âgés de 7 à 17 ans recevront également un examen médical gratuit dans leur école à partir de juillet. « C'est un cadeau d'anniversaire du pays à tous les citoyens et cela a commencé aujourd'hui », a déclaré lundi le porte-parole du ministère de la Santé, Widyawati, qui, comme de nombreux Indonésiens, ne porte qu'un seul nom. À terme, l'ensemble des quelque 280 millions d'Indonésiens devraient avoir accès à ce programme. Le vaste archipel proposait déjà des soins de santé gratuits. L'État finance ainsi les hospitalisations des citoyens pauvres et les traitements dispensés par des médecins, mais cela n'incluait pas de contrôles annuels.Le gouvernement a prévu pour 2025 au budget de l'État une enveloppe de 4 700 milliards de roupies (278 millions d'euros) pour financer ce programme, a indiqué le palais présidentiel. Selon les données du ministère de la Santé datant de 2023, les accidents vasculaires cérébraux sont la première cause de décès en Indonésie, suivis des crises cardiaques. En janvier, le gouvernement de Prabowo a lancé un autre programme, offrant des repas gratuits au montant de 4,2 milliards d'euros. Il consiste à fournir des repas nutritifs à des dizaines de millions d'écoliers et de femmes enceintes, une autre promesse électorale majeure du successeur de Joko Widodo. À l'horizon 2029, le gouvernement veut fournir ces repas gratuits à près de 83 millions de personnes, ce qui soulève le scepticisme de nombreux analystes qui s'interrogent sur la viabilité à long terme de cet ambitieux et coûteux programme.





