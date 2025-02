L'Indivision Familiale : Conseils et Avantages

Cet article explore les aspects de l'indivision familiale en France, les avantages et les inconvénients, les obligations et les droits des indivisaires, ainsi que les solutions pour faciliter la gestion d'un bien immobilier détenu en indivision.

En France, l'indivision est une situation juridique où plusieurs personnes, appelées indivisaires, sont propriétaires d'un bien immobilier ensemble. Cela se produit souvent lorsque des frères et sœurs héritent ensemble de la maison de leurs parents. Chaque indivisaire possède une quote-part du bien, et cette situation peut perdurer indéfiniment tant que tous les indivisaires y consentent.

Cependant, un seul indivisaire peut théoriquement demander à sortir de l'indivision, ce qui met fin à ce régime. Le Code civil français est clair : personne ne peut être contraint de rester dans l'indivision s'il ne le souhaite pas. Les relations entre les indivisaires peuvent être compliquées, surtout si leurs aspirations, leurs modes de vie ou leurs attachements au bien diffèrent. Cela devient particulièrement problématique lorsque plusieurs générations ou personnes sans lien proche se retrouvent dans une indivision sans l'avoir choisie (parents/enfants, oncles/tantes et neveux, cousins éloignés…). Chaque indivisaire a des obligations, notamment de gérer et de conserver le bien en bon état. En cas de location, les indivisaires partagent le loyer proportionnellement à leur quote-part. Ils sont également tenus de payer les dettes de l'indivision et les dépenses engagées. En revanche, chaque indivisaire dispose également de droits. Il peut séjourner dans le logement et percevoir une partie du loyer s'il est mis en location. Chaque indivisaire a également un droit de consultation et de vote sur les décisions concernant le bien. Pour les actes importants, comme la vente, l'unanimité est requise. Pour les actes plus quotidiens, comme la conclusion d'un bail, la majorité des deux tiers suffit. Il est important de noter que même si l'avis de taxe foncière est établi au nom de l'indivisaire qui détient la plus grande part du logement, chaque indivisaire doit payer sa part en fonction de sa quote-part dans l'indivision. Ils ne sont pas solidaires face à cette dette. Une convention d'indivision peut être établie pour clarifier les règles de gestion et de partage du bien. Cette convention doit être écrite et conforme à l'acte authentique, c'est-à-dire rédigée par un notaire. Elle doit indiquer les biens concernés et préciser les droits de chaque indivisaire. Elle peut être conclue pour une durée déterminée (cinq ans renouvelables) ou indéterminée. Une fois signée, cette convention engage les parties, et aucun d'entre eux ne peut demander le partage du bien pendant la durée de la convention.





