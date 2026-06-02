L'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de fin de contrat : les règles à connaître

L'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de fin de contrat sont deux indemnités essentielles pour les salariés en fin de CDD. Ces indemnités sont calculées en fonction de la rémunération brute totale perçue par le salarié et des rémunérations qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son CDD. Les salariés doivent être informés de leurs droits et obligations en matière d'indemnités de congés payés et de fin de contrat.

L'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de fin de contrat sont deux indemnités versées aux salariés en fin de contrat de travail à durée déterminée ( CDD ).

L'indemnité compensatrice de congés payés est due lorsque le salarié n'a pas pu prendre ses congés payés en raison de la fin du contrat de travail. Cette indemnité est calculée en fonction du dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, incluant l'indemnité de fin de contrat.

L'indemnité de fin de contrat, quant à elle, est due lorsque le CDD prend fin en raison d'une rupture conventionnelle, d'une rupture anticipée ou d'une faute grave du salarié. Cette indemnité est calculée en fonction des rémunérations que le salarié a déjà perçues et celles qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son CDD. Les salariés doivent être informés de leurs droits et obligations en matière d'indemnités de congés payés et de fin de contrat





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