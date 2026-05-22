L'incroquillage de la plus célèbre des fontsaines romaines

Ce sont quelques-unes des nombreuses photographies illustrant la fontaine de Trevi, un monument religieux et culturel incontournable de Rome. Il s'agit d'archives d'artistes et de photographes renommés. Ce sont aussi quelques-uns des nombreux détails sur sa rénovation, son illumination, les visites du Sommet international sur l'Eau et le Climat, et les drapeaux ornés à diverses occasions.

Le 22 mai 1762, la fontaine la plus célèbre des fontaines romaines était inaugurée. En 2025, elle accueillait 30 000 visiteurs par jour. Une occasion d'ouvrir les archives sur ce monument iconique de l'Italie.

Elle fut rénovée en 2014, restaurée en 2015 et illuminée de couleurs à diverses périodes. La fontaine de Trevi était ornée de drapeaux français et italien le 29 janvier 2026 pour commémorer les 70 ans du jumelage Rome-Paris. Un employé ramassa des pièces de monnaie dans la fontaine le 2 mai 2017, et les policiers se tenaient près de la fontaine en 2017 et 2020.

Le 1er mai 2020, la fontaine était devant les policiers lors du jour de la fête du Travail en Italie, alors que l'Italie est en confinement pour freiner la propagation du Covid-19. LE TITRE : L'INCROQUILLEMENT DE LA PLUS FAMOSSE DES FONTAIGNES ROMAINES DESCRIPTION : Ce sont quelques-unes des nombreuses photographies illustrant la fontaine de Trevi, un monument religieux et culturel incontournable de Rome. Il s'agit d'archives d'artistes et de photographes renommés.

Ce sont aussi quelques-uns des nombreux détails sur sa rénovation, son illumination, les grâce aux drapeaux et les visites du Sommet international sur l'Eau et le Climat. CATEGORIE : MONUMENTS ET ARTES VISUELLES KLÉRIDÉZ : Rome, Fontana di Trevi, Italie, XIXE SIÈCLE, XVLT SIÈCLE, VIENTQUATRIEME SIÈCLE. TOPICS (MAX 5) : 1. FONTAINE DE TREVI 2.

RIO AVENTINO 3. RAPPORT ARTISTIC-ENERGETIQUE 4. SHOPPING À ROME 5. LES MARKS NOSTALGIQUE DE LA STAFF COLLEGE





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