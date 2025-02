L'Inceste en France : Un Interdit Fragile

Depuis la publication du livre « La famille grande », l'affaire Duhamel a relancé le débat sur l'inceste en France. En plus d'une actualité brûlante, ce sujet soulève des questions historiques et juridiques complexes. L'interdit de l'inceste a évolué au cours des siècles, passant d'une sanction criminelle spécifique à une simple circonstance aggravante de crime sexuel dans le Code pénal.

L'affaire Duhamel continue de secouer la France . Plus d'un mois après la publication du livre « La famille grande », dans lequel Camille Kouchner décrit des faits de viol incestueux commis par le constitutionnaliste Olivier Duhamel envers son beau-fils alors qu'il était adolescent, les réactions politiques se succèdent au plus haut niveau de l'État.

Ce mardi 9 février, le gouvernement s'était dit « favorable » à ce que tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans constitue un crime. À son tour, ce dimanche 14 février, Eric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, a affirmé sa volonté de fixer un seuil de non-consentement à 18 ans pour l'inceste. À l'Assemblée, une proposition de loi, portée par la députée PS Isabelle Santiago, doit être examinée en ce sens ce jeudi 18 février. Elle propose d'instaurer un âge de non-consentement à 15 ans, et de le porter à 18 ans « lorsque l’auteur est un ascendant, ou une personne ayant, sur le mineur, une autorité de droit ou de fait ». Une manière de renforcer la législation actuelle sur l'inceste.Puni par le Code pénal lorsqu'il est commis sur mineur, interdit par le Code civil, l'inceste n'est à l'heure actuelle qu'une circonstance aggravante de crime sexuel - viols, agressions sexuelles et atteintes sexuelles - devant la loi. À l’inverse d'autres pays occidentaux, comme le Canada ou encore la Grande-Bretagne, il n'est pas réprimé dans le Code pénal dès lors que la relation a lieu entre deux majeurs consentants. L'inceste était interdit sous l'Ancien Régime. « Il s'agit alors d'un crime spécifique, puni en tant que tel », explique Marie Romero, sociologue, chercheuse correspondante au Centre Norbert Elias, à Marseille. Lorsqu'il était public, comme le rappelait l'historienne spécialiste de l'inceste Fabienne Giuliani dans les colonnes de Libération en 2012, il était « considéré comme criminel », et pouvait entraîner une condamnation à mort. « Rendu public, c’est le scandale, la corruption de l’être humain, le risque de contagion à d’autres. Mais tant qu’il reste caché, non exposé, il ne dérange personne. D’ailleurs, dans les faits, il y a très peu de condamnations », rappelle l'historienne.L'interdit est évincé avec la Révolution française. Dans le premier Code pénal de 1791, l'inceste n'apparaît pas, au même titre que le blasphème, la sodomie, la bestialité et le suicide, considérés comme des « crimes imaginaires » par les révolutionnaires. « Avec l’entrée en vigueur du droit laïcisé, on considère que l’inceste est un problème d’ordre moral », note Marie Romero. Escamoté à la Révolution, le crime de viol est créé, mais l'inceste en tant que tel est décriminalisé. Il n'est alors plus sanctionné en tant que tel, y compris dans le cadre de relations de personnes majeures avec des mineurs. « À l’époque, l’inceste avait une empreinte religieuse très forte », poursuit-elle. Les révolutionnaires entendent effacer la notion de péché. « En ne le mentionnant pas dans le Code pénal, ils avaient en partie pour objectif de se libérer du joug de l’Église sur cette question ». Ce faisant, ils répondent aux demandes d’intellectuels qui, dès les Lumières, voient dans cet interdit la marque des contraintes de l’Ancien Régime. « En droit, l’inceste comme tel n’est pas punissable, seul le viol incestueux l’est », souligne l’historienne Anne-Claude Ambroise-Rendu dans un article pour la revue Espirit. Cependant, certains interdits sont établis. Une loi de 1792 proscrit le mariage entre ascendants et descendants en ligne directe, ou entre frère et sœur. Les cas d'incestes non consentis dépendent des infractions sexuelles de viols. En 1810, des circonstances aggravantes sont ajoutées pour les personnes ayant une autorité sur un mineur. « La législation va alors se renforcer », note Marie Romero. La sanction de l'inceste existe, mais de façon indirecte dans le Code pénal dès 1832, où il devient une circonstance aggravante », qui peut envoyer au bagne jusqu’à perpétuité. Trente et un ans plus tard, en 1863, le consentement d'un mineur (jusqu'à 21 ans, âge de la majorité à l'époque) est jugé impossible face à un ascendant. Dans le même temps, concubins et beaux-pères peuvent aussi être considérés comme des parents incestueux, car ils exercent leur autorité sur les mineurs. L'entrée de l'adjectif « incestueux » dans le Code pénal en 2016 Cela restera inchangé jusqu'en 1994. Cette année-là a lieu une réforme du Code pénal toujours en vigueur à l'heure actuelle. Plusieurs modifications entrent dans la loi : l'agression sexuelle remplace l'attentat à la pudeur et le délit d'atteinte sexuelle sur mineur est instauré. Autre différence : le juge peut désormais estimer la capacité d'un enfant à accepter ou non une relation sexuelle, même avec l'un des membres de sa famille





MarianneleMag / 🏆 12. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Inceste France Loi Histoire Code Pénal Olivier Duhamel Camille Kouchner

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Journées de lutte contre l’inceste : le collectif Révolte inceste cherche à gagner en visibilitéLes journées de lutte contre l’inceste, organisées pour la première fois par le Planning familial de la Lozère, commencent aujourd’hui à Mende et se poursuivront les jeudi 13 et vendredi 14 février 2025. Le Collectif révolte inceste (CRI), créé en novembre 2023, sera présent.

Lire la suite »

Attention, cette crème glacée vendue dans toute la France contient un pesticide interditAlerte rappel conso pour la crème glacée Rhum Raisin La Belle Aude. Présence de pesticides non autorisés (DINOCAP) détectée.

Lire la suite »

Pourquoi ce pesticide, interdit en France, pourrait-il être de nouveau autorisé ?Un pesticide faisant partie des néonicotinoïdes, responsable notamment de la mort des abeilles, pourrait être de nouveau autorisé sur demande des producteurs de noisettes, dont la production s’est effondrée l’année dernière.

Lire la suite »

France Livres des Mirage 2000 à l'Ukraine, Finlande Interdit l'Achat immobilier aux RussesLe président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a salué l'arrivée des premiers avions de combat Mirage 2000 français, tandis que la Finlande propose d'interdire l'achat de biens immobiliers par les ressortissants de pays conduisant une guerre d'agression. L'Ukraine a également fait capturer plus de 900 soldats russes depuis le lancement de son offensive dans la région russe de Koursk il y a six mois.

Lire la suite »

France Interdit les Puffs, Cigarettes Électroniques JetablesL'interdiction des puffs, ces cigarettes électroniques jetables parfumées et populaires auprès des jeunes, a été définitivement approuvée au Parlement français. Le Sénat a approuvé le texte par un vote à main levée, suivant l'unanimité de l'Assemblée nationale la semaine précédente. La France devient ainsi le deuxième pays européen, après la Belgique, à interdire leur commercialisation.

Lire la suite »

Miss France 2019 Défend Miss France 2025 Contre les CritiquesVaimalama Chaves, Miss France 2019, s'est exprimée sur Instagram pour défendre Angélique Angarni-Filoppon, Miss France 2025, après les critiques dont elle a été victime pour avoir refusé de répondre à une question sur Charlie Hebdo.

Lire la suite »