L'Incertitude Plante des Doutes dans les Milieux d'Affaires

Le rétropédalage sur les droits de douane du président Trump a ébranlé la confiance des milieux d'affaires, qui cherchent à décrypter un paysage économique incertain. Le Wall Street Journal, journal d'affaires américain réputé, analyse cette situation et les conséquences pour l'économie.

Moins d'un mois après sa formation, le deuxième gouvernement Trump a réussi à freiner l'enthousiasme des milieux d'affaires. Le consommateur est démoralisé et l'inflation s'accélère, alimentée notamment par les inquiétudes liées aux menaces de guerre commerciale. Le marché des rachats d'entreprises a connu un mois de janvier aussi calme que l'on n'en avait pas vu depuis une décennie.

Au lieu de crouler sous les dossiers d'acquisition comme on s'y attendait, le ministère de la Justice tente de bloquer une importante fusion dans le secteur des technologies. C'est un peu le sentiment qui domine chez les décideurs lorsqu'ils parlent de l'avenir en ces temps incertains. Nick Pinchuk, le PDG du fabricant d'outillage Snap-on, le souligne lors d'un entretien téléphonique le 6 février. « C'est comme faire un tour sur Space Mountain dans un parc Disney. Vous montez dans un wagon, le manège démarre, vous êtes dans le noir et ça va à droite puis à gauche, puis à gauche et à droite, les virages sont brusques, vous ne savez pas dans quelle direction ça va prendre. Mais vous êtes confiant, vous êtes à peu près sûr d'arriver au bon endroit, à la fin. » Sauf que le récent rétropédalage sur les droits de douane a visiblement ébranlé la confiance des milieux d'affaires. Le président a annoncé la mise en place de taxes de 25 % sur les importations du, avant de changer d'avis quelques jours plus tard et de reporter leur application d'un mois. Chez certains cadres dirigeants, banquiers d'affaires et consultants, les priorités ont changé ces derniers jours, et l'on tente surtout de décrypter le paysage économique.





