L'incertitude et la procrastination autour de l'élection présidentielle

Plus que onze mois avant l'élection présidentielle, Emmanuel Macron continue à tergiverser sur la date du scrutin, tandis que les candidats à la présidentielle n'ont pas encore émis de propositions de fond. Les Français, préoccupés par la situation internationale, ne s'intéressent pas à l'élection présidentielle. Au sein de la gauche, règne un désordre remarquable, avec des débats sur les modalités de la primaire.

CHRONIQUE. Pas d'incarnation forte ou définitive, pas de date de scrutin , pas de débat de fond, pas d'idées neuves. À moins d'un an de l'élection-reine, le niveau baisse !

Plus que onze mois, à peine, avant l'élection présidentielle. Mais toujours pas de date fixée par l'Élysée. Les mauvaises langues commencent à se répandre pour remarquer que même sur ce sujet, peut-être surtout sur ce sujet, douloureux pour lui, Emmanuel Macron s'adonne à la procrastination. Celle-ci, en revanche, n'a rien de secret.

Ce sera le 13 mai 2027. Il suffit de faire la soustraction... Les Français, dans leur majorité, ne s'y intéressent pas du tout, préoccupés qu'ils sont par la situation internationale et ses conséquences très concrètes sur leur quotidien. En attendant, le programme présidentiel élaboré par le RN recèle plusieurs zones d'ombre, dont la plus remarquable concerne les retraites.

Nous examinons actuellement cette question. Ce serait bien, en effet, de trancher au plus vite cette question essentielle, mais il n'en sera rien avant le mois de juillet... au plus tôt. À droite et au centre, trois candidats pour un fauteuil – Attal, Philippe, Retailleau – n'ont pour l'heure émis aucune proposition de nature à alimenter un débat de fond. Au sein de la gauche, règne un désordre remarquable.

Après la publication par le Parti socialiste d'un préprogramme très daté, façon 110 propositions de François Mitterrand en 1981, le seul objet de préoccupation semble être le départage des ambitions : primaire ou pas primaire, selon quel périmètre, etc. Plus indigent politiquement, tu meurs ! Le seul argumentaire de tous ces prétendants, de Bruno Retailleau à François Hollande, consiste à expliquer qu'il ne faut à aucun prix un seul de second tour qui se joue entre deux candidats extrémistes, Marine Le Pen ou Jordan Bardella de l'un côté, Jean-Luc Mélenchon de l'autre.

Le répéter sur tous les tons, c'est prendre le risque d'en faire une prophétie autoréalisatrice. Alors, au travail ! Recevez notre sélection d'articles tirée de notre rubrique Débats, pour comprendre les vrais enjeux du monde d'aujourd'hui et de notre sociét





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