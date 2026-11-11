L'IMC seul n'évalue pas correctement l'obésité, dit une nouvelle étude

Une étude internationale montre que l'indice de masse corporelle sous‑estime ou sur‑diagnose l'obésité, préconisant l'ajout du tour de taille et du rapport tour de taille/hauteur.

Une recherche publiée le 20 mai 2025 dans la revue Nature révèle que l'indice de masse corporelle (IMC) ne suffit plus pour classer correctement l'obésité. Les chercheurs, dirigés par Francesco Rubino, chirurgien et auteur principal, recommandent d'intégrer le tour de taille et son rapport avec la hauteur pour affiner l'évaluation du risque santé.

Une approche combinée pour une classification précise

La commission Lancet, active depuis 2025, a déjà suggéré d'associer l'IMC à d'autres mesures anthropométriques. L'étude de Rubino et son équipe, basée sur 844 000 adultes issus de corps d'études de cohortes en Chine, au Royaume‑Uni, aux États‑Unis et en Espagne, confirme cette recommandation. Leurs résultats montrent que deux pour cent des individus classés obèses selon l'IMC ne présentent pas un excès de tissu adipeux suffisant à augmenter le risque de mortalité. Inversement, six pour cent des personnes surpoids avec un tour de taille élevé cachent une obésité véritable.

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Répartition des erreurs et implications nationales

Dans chaque cohorte, la sur‑diagnose varie autour de 5,2 % à 8,6 %. Bien que ces pourcentages semblent modestes, Rubino souligne que, extrapolés aux grandes populations, l'erreur de classification peut affecter des dizaines de millions de personnes. L'étude indique aussi que 80 % des cas d'obésité pré‑clinique ne se transforment pas en obésité clinique sur une période de dix ans, attestant que l'IMC ne fournit pas une image complète de la santé métabolique.

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Repenser la pratique clinique en France

À l'occasion de la rigueur en vigueur, les praticiens français étaient habitués à se limiter à la balance et au mètre ruban. Selon Rubino, " l'IMC ne renseigne pas sur la masse grasse, ni sur le fonctionnement des organes " ; il élève donc ce point comme un problème majeur pour la prise en charge de l'obésité. Pour contrer ce biais, la France intensifie sa lutte contre l'obésité dans une stratégie axée sur la prévention, l'accès aux soins et la formation des professionnels de santé.

Perspectives pour les remboursements et la santé publique

Les résultats suggèrent que les politiques de dépistage actuelles devront évoluer. L'ajout systématique du tour de taille dans l'évaluation première des patients pourrait précocement identifier ceux en danger mais non relevés par l'IMC. Ce changement de pratique se traduirait par une allocation plus pertinente des ressources cliniques et, potentiellement, par une réduction des complications cardiovasculaires à long terme.