L'IA : un atout pour l'emploi selon le PDG de Take-Two Interactive

Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, s'est exprimé sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le monde du travail. Il estime que l'IA ne remplacera pas les emplois, mais les stimulera plutôt.

Le patron d'une des plus grandes entreprises de jeux vidéo au monde s'est exprimé dans une interview récente concernant l'IA. Selon lui, au lieu de réduire l'emploi dans de nombreux secteurs, y compris le sien, les dernières avancées technologiques devraient plutôt le stimuler. Strauss Zelnick soutient que l'intelligence artificielle n'est pas suffisamment avancée pour nous mettre tous au chômage.

\Le remplacement des humains par des robots est une question qui hante les sociétés industrielles depuis les premiers pas de l'automatisation dans les usines. Cette crainte a été ravivée, car ce ne sont plus seulement les emplois ouvriers qui sont menacés, mais aussi ceux de nombreuses professions intellectuelles, des cadres et même des artistes. Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, qui détient des licences telles que Mafia, Borderlands et bien sûr celles de Rockstar, se veut rassurant quant à l'avenir de l'IA et son impact sur la société. « Ce ne sont que des termes pratiques pour expliquer aux êtres humains ce qui ressemble à de la magie. Ce sont des outils numériques, au même titre que ceux que nous utilisions déjà avant leur apparition. L'histoire de la technologie numérique montre qu'elle augmente l'emploi, augmente la productivité, augmente le PIB et je pense que c'est ce qui va se passer avec l'IA », explique Zelnick. Une déclaration qu'il est encore difficile d'entendre avec une totale confiance, car l'intelligence artificielle a déjà eu un impact sur l'emploi. On peut citer l'exemple du jeu vidéo Champions of Otherworldly Magic. En 2024, ses développeurs ont utilisé une IA générative capable de réaliser « des centaines d'œuvres d'art incroyables, à une vitesse astronomique, plus rapidement que n'importe quelle équipe d'artistes traditionnels ». \Le PDG de Take-Two n'a cependant pas forcément tort : sur le papier, son argument est compréhensible, et l'intelligence artificielle aura peut-être, in fine, un impact positif sur certains secteurs. En particulier dans celui du jeu vidéo, qui pourrait, selon l'homme d'affaires américain, être « à l'image de Sony qui ne s'en cache pas ». Il faudra voir si l'impact de la technologie sera aussi vertueux pour le portefeuille des entreprises que pour l'emploi de leurs salariés actuels et futurs. Zelnick souligne également un problème lié à l'utilisation de l'IA : leurs modèles LLM ont besoin, selon eux, de s'entraîner sur des œuvres protégées pour être compétents, au grand dam des créateurs et de certains gouvernements. « Le génie est le domaine des êtres humains », conclut-il.





Frandroid / 🏆 4. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Intelligence Artificielle Emploi Jeux Vidéo Take-Two Interactive Strauss Zelnick

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Pesticides : l’Hérault classé 5e acheteur sur 101 départements selon la carte interactive publiée par GénératiLes données compilées par l’ONG Générations Futures montrent que l’Hérault est 'particulièrement exposé aux pesticides'.

Lire la suite »

Le PDG de Sonos démissionne suite au fiasco de son applicationPatrick Spence, PDG de Sonos depuis huit ans, quitte ses fonctions avec effet immédiat suite à l'échec retentissant du lancement de la nouvelle application de la marque en mai 2024. Tom Conrad, membre du conseil d'administration, assure l'intérim pendant que l'entreprise recherche un nouveau dirigeant.

Lire la suite »

Le PDG de Suno AI affirme que la plupart des musiciens n'aiment pas leur travailLe PDG de Suno AI, une entreprise spécialisée dans la génération musicale par intelligence artificielle, affirme que la majorité des musiciens ne prennent pas plaisir à créer de la musique. Il soutient que les contraintes du processus créatif, telles que le temps d'apprentissage et la maîtrise instrumentale, sont des obstacles plutôt que des étapes enrichissantes.

Lire la suite »

Honor change de PDG, les clés du carrosse confiées à un vétéran de chez HuaweiGeorge Zhao Ming, emblématique PDG du chinois Honor, vient de quitter son poste pour raisons de santé. L'intéressé laisse sa place à Li Jian... un ancien cadre de Huawei lui aussi.

Lire la suite »

Pavel Durov, PDG de Telegram, affie que ses modérateurs ignoraient les mots « shit » et « beuh »Placé sous contrôle judiciaire, Pavel Durov, le PDG de Telegram, a été interrogé suite à la découverte d'un groupe public dédié à la vente de drogue. Il a justifié son inaction par l'ignorance des modérateurs envers les mots « shit » et « beuh », ainsi que par la faible formation de l'algorithme en français. Les juges restent sceptiques face à cette explication.

Lire la suite »

Pavel Durov, PDG de Telegram, Mis en Examen pour Complicité d'Activités CriminellesPavel Durov, le fondateur et PDG de Telegram, a été mis en examen à Paris pour complicité d'activités criminelles. Les juges s'interrogent sur le rôle de la plateforme dans la propagation de contenus illégaux, notamment dans des groupes dédiés à la pédocriminalité, aux stupéfiants et aux armes. Durov affirme que Telegram coopère avec les autorités et que la simplicité d'utilisation de la plateforme permet un accès facilité aux contenus illicites.

Lire la suite »