L'IA risque d'accentuer les inégalités entre hommes et femmes sur le marché du travail

Le directeur général de l'Organisation internationale du travail (OIT) a mis en garde contre les risques croissants d'inégalités entre hommes et femmes en raison de l'automatisation du travail induite par l'intelligence artificielle (IA). Selon lui, l'IA risque de détruire davantage d'emplois occupés par des femmes, ce qui aggraverait les disparités existantes.

L'automatisation du travail engendrée par l'intelligence artificielle (IA) risque d'accentuer les inégalités entre hommes et femmes, a mis en garde lundi le directeur général de l'Organisation internationale du travail ( OIT ) lors du sommet sur l'IA à Paris.

Selon Gilbert Houngbo, l'IA, notamment l'IA générative capable de produire toutes sortes de contenus, a déjà un impact sur le monde du travail et nous savons que la plupart des emplois qui seront automatisés sont des emplois dans lesquels nous avons une majorité de femmes. Ces catégories d'emplois qui seront détruits vont donc accroître l'écart entre les hommes et les femmes. C'est un point à garder à l'esprit. \\\Si les entreprises peuvent remplacer les travailleurs par des robots, il est très probable qu'elles le fassent, a également souligné Gilbert Houngbo, faisant écho aux nombreuses craintes entourant cette nouvelle technologie qui a fait irruption sur la scène mondiale en 2022 avec l'arrivée de ChatGPT d'OpenAI. Toutefois, le directeur de l'agence onusienne a rappelé que, pour le moment, l'IA créait davantage d'emplois qu'elle n'en détruisait, même si ces nouveaux emplois risquaient d'être moins bien rémunérés et moins bien protégés. Au total, l'intelligence artificielle devrait avoir un impact sur 2,3% des emplois à travers le monde, soit environ 75 millions d'emplois, d'après l'OIT. \\\« Les gens qui écrivent pour la télévision, les gens qui travaillent dans les centres d'appels, toutes ces personnes sont extrêmement inquiètes de voir que l'IA va soit réduire leur autonomie, soit complètement les remplacer », a abondé sur scène Christy Hoffman, secrétaire générale de la fédération syndicale internationale UNI Global Union. Pour que ces travailleurs ne soient pas laissés de côté, il faut « un vrai soutien grâce à un système de protection sociale » mais aussi « de la formation continue des employés », a plaidé Gilbert Houngbo. « Car en vérité, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va nous prendre notre emploi mais le manque de préparation pour développer de nouvelles compétences dans le contexte de l'IA qui le fera », a-t-il pointé.





