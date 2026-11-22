Alors que la jeunesse française manifeste son anxiété face à l'IA, les chefs d'entreprise doivent garantir l'accès au travail pour préserver les compétences humaines.

Depuis le 17 septembre, des centaines de milliers de jeunes lycéens descendent dans les rues et s'agitent devant les établissements scolaires en France. Cette mobilisation massive exprime un profond désarroi face à un avenir professionnel bousculé par la montée en puissance de l' intelligence artificielle. Les pancartes affichent des slogans percutants comme "Il fait sombre au pays des lumières" ou "l'éducation est un droit, pas un algorithme".

La demande de l'État et le rôle des entreprises

Les lycéens attendent beaucoup de l'État qui se doit d'offrir un environnement propice à la réussite scolaire. Mais les chefs d'entreprise ont, eux aussi, un rôle à jouer pour donner de l'espoir à notre jeunesse et de la confiance dans un avenir qui n'est jamais certain. Car sans entreprises pour les embaucher, les jeunes ne peuvent pas se former, et encore moins se projeter.

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À nous, dirigeants, de leur offrir des perspectives de carrière motivantes ! Depuis novembre 2022 et l'arrivée de ChatGPT, l'IA générative s'est imposée dans le monde du travail. Si certains dirigeants ont donné à leurs collaborateurs de nouveaux moyens pour se former et se décharger des tâches répétitives, d'autres ont préféré les remplacer purement et simplement par des IA pour gagner en rentabilité.

La crise de la formation junior et l'expérience

Remplacés par l'IA, les juniors ne peuvent plus se former et se nourrir de l'expérience des plus expérimentés. Ils ont encore moins la possibilité de devenir les managers et dirigeants de demain après avoir appris beaucoup, s'être trompés souvent, avoir bénéficié des conseils de leurs pairs et avoir pris petit à petit des responsabilités.

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Pour illustrer cette voie traditionnelle, Michel Aballea a gravi les échelons depuis une boutique Decathlon de Brest dans les années 80 jusqu'à diriger le groupe de 2015 à 2022. De même, Ouarda Ech-Chykry, nommée Directrice Générale France de Kiabi en 2022 à seulement 35 ans, a commencé comme alternante dans l'enseigne. Pour ces dirigeants, un dénominateur commun : une entreprise leur a donné leur chance.

Évolution des compétences et valeur humaine

LinkedIn de 2025, la part des offres d'emploi mentionnant des compétences en IA a été multipliée par six en un an. De nouvelles apparences : ingénieur en IA, responsable de la gouvernance IA ou de l'éthique des données. Demain, les compétences en IA deviendront un acquis pour les recruteurs, au même titre que l'utilisation du Pack Office.

Si l'IA s'impose, les compétences humaines feront la différence. Ce n'est pas sur leurs compétences en IA que les grandes entreprises de la finance s'arrachent les talents de demain. Elles cherchent leur capacité, évaluée en présentiel, à raisonner sans IA et à garder leur sang-froid devant des situations inhabituelles ou sensibles.

Avenir de la jeunesse et engagement des chefs

Nos compétences les plus précieuses sont notre créativité, notre esprit critique, notre capacité d'adaptation, notre force de conviction et nos facultés à motiver un collectif. Elles ne seront jamais obsolètes. Dans un monde du travail plus numérique que jamais, l'intelligence émotionnelle est déterminante pour créer du lien, assurer une communication vraie, souder les équipes et accompagner le changement.

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L'avenir de la jeunesse tient à son enthousiasme, sa capacité à s'adapter aux évolutions technologiques et son aptitude à développer ses soft skills. Mais ces atouts seront vains si les dirigeants ne leur donnent pas la chance d'entrer dans le monde du travail. En donnant aux jeunes les moyens d'apprendre et de faire leurs preuves, les dirigeants voient plus loin que les gains de productivité à court terme. Car dans vingt ans, l'IA sera partout ; la compétitivité, elle, dépendra de l'humain.