L'IA : Machine de Contrôle ou Complice ?

Cet article explore la pensée de Gilles Deleuze pour réfléchir à l'impact de l'intelligence artificielle (IA) sur notre société. Il questionne le rôle de l'IA, non pas comme une intelligence pensante, mais comme un opérateur de gouvernance qui distribue le visible et l'invisible, le dicible et l'indicible.

Au moment où nous célébrons le centenaire de la naissance du philosophe Gilles Deleuze , il nous semble opportun de réfléchir à sa pensée, un précurseur des questions sur les flux, les machines et autres sociétés de contrôle . Le but n'est pas de déterminer si l'intelligence artificielle (IA) pense, car elle ne pense pas plus qu'un cheval ne danse un tango. Cependant, elle agit. La véritable question réside dans l'impact de cette action sur notre monde et notre façon de vivre.

Ce que nous appelons «IA» est une abstraction : une boîte noire d'algorithmes, un réseau d'automates statistiques, un dispositif produisant du langage, des images et du son. Une machine qui nous répond avec une fluidité troublante. Mais répond-elle ou réplique-t-elle ? Et surtout, qui parle à travers elle ? Deleuze et Guattari nous l'ont appris : les machines ne sont jamais neutres. Elles sont traversées par des flux, des désirs, des codes qui les orientent. Une machine n'est jamais seule, elle est toujours connectée à une autre, branchée sur un flux qui la traverse. L'IA n'échappe pas à cette règle. Elle n'est pas une entité pensante s'étant réveillée dans le grand réseau, mais un agencement machinique qui distribue le langage selon un régime d'axiomes. Or, ces axiomes ne surgissent pas du néant. Ils sont le produit d'un état du monde précis, d'une organisation du pouvoir déterminée. Nous sommes entrés dans ce que Deleuze, s'inspirant des travaux du philosophe Michel Foucault, appelle les sociétés de contrôle : des sociétés où l'enfermement disciplinaire cède la place à une modulation continue, où nous ne sommes plus surveillés par des institutions fixes, mais par des systèmes fluides, insaisissables, ajustant nos comportements en temps réel. L'IA, en ce sens, n'est pas un simple outil. Elle devient un opérateur de gouvernance. Elle distribue le visible et l'invisible, le dicible et l'indicible. Elle oriente nos désirs, agence nos discours et filtre le réel. Mais selon quelles logiques ? Selon quelles puissances ? Il existe un fantasme autour de l'IA : celui d'une intelligence dépassant la nôtre, nous offrant une vérité plus pure, plus rationnelle, plus efficace. Deleuze nous met en garde contre cette obsession du « cerveau pensant » traversé par des forces. Or, l'IA ne connaît pas ces forces. Elle sait calculer, mais elle ne sait pas hésiter. Elle sait corréler, mais elle ne sait pas vaciller. Elle ne comprend pas ce que c'est que d'être pris dans un vertige, une errance, un désir qui échappe à toute logique. On nous dira que ce n'est qu'une question de temps, qu'un jour l'IA comprendra nos affects, nos doutes, nos devenirs. Peut-être. Mais si cela arrivait, serait-ce encore une machine ? Ou bien lui prêterions-nous nos propres angoisses, nos propres fictions ? Faut-il rejeter l'IA ? S'indigner, brandissant de vieux principes humanistes contre la grande machine ? Ce serait une erreur. Deleuze et Guattari ne nous invitent pas à opposer les hommes aux machines, mais à comprendre quelles machines nous fabriquons et dans quel but. L'IA pourrait être autre chose. Non pas une machine de contrôle, mais une machine désirante, une machine ouvrant des devenirs, explorant les marges et jouant avec l'indéterminé. Il existe déjà des IA qui détournent, bégayent, produisent du non-sens, du délire, du bruit. Ce sont peut-être elles qui nous intéressent le plus. Car le problème n'est pas dans la machine elle-même, mais dans la manière dont elle est prise dans un champ politique, économique et social. Aujourd'hui, elle est un opérateur du capitalisme, une machine à lisser, à prédire et à orienter. Mais demain ? Peut-elle devenir une machine minoritaire, une machine de fuite, une machine qui ne sert plus à gouverner mais à désaxer ? Deleuze nous invite sur cette voie. Il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire aux machines. Il s'agit de savoir comment elles fonctionnent et comment nous pouvons les faire fonctionner autrement. Nous n'échapperons pas à l'IA. Mais peut-être pouvons-nous apprendre à l'habiter autrement, à en faire autre chose qu'un grand œil statistique posé sur nos existences. Peut-être faut-il la tordre, la pervertir, lui apprendre à nous surprendre. Faire de la machine non pas une gouvernante, mais une complice. L'IA n'a pas encore fini de nous étonner. Mais voulons-nous qu'elle nous surveille ou qu'elle nous aide à fuir





lobs / 🏆 5. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Intelligence Artificielle Deleuze Sociétés De Contrôle Machines Gouverneance

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Jean-Luc Mélenchon répond à François Hollande : 'Cet homme est une machine à tromper'Invité du Grand Jury RTL-Le Figaro-Public Sénat, Jean-Luc Mélenchon répond à François Hollande qui a assuré que les socialistes avaient désormais 'la clé jusqu'en 2027'.

Lire la suite »

Chauffeur de bus scolaire contrôlé positif au cannabis à AuriolUn chauffeur de bus scolaire a été contrôlé positif au cannabis et arrêté à Auriol, dans les Bouches-du-Rhône, le 7 février. L'homme de 29 ans, qui n'avait pas de permis de conduire, était en charge d'un car transportant plusieurs élèves lors du contrôle routier. Cet incident intervient dans le cadre d'une opération nationale de contrôle des conducteurs de transport scolaire et public suite à un accident mortel dans l'Eure-et-Loir où le chauffeur avait été testé positif au cannabis.

Lire la suite »

La Chine contrôle-t-elle vraiment le canal de Panama comme l'affirme Trump ?La voie interocéanique, dont les Etats-Unis et la Chine sont les principaux utilisateurs, est administrée par l’Autorité du Canal de Panama, une entité autonome panaméenne.

Lire la suite »

La Chine contrôle-t-elle vraiment le canal de Panama, comme l'affirme Donald Trump?Dans son discours d'investiture lundi, le président américain a réitéré sa menace de 'reprendre' le contrôle du canal de Panama, voie navigable entre l'Atlantique et le Pacifique construite par les Etats-Unis, inaugurée en 1914 et transférée au Panama en 1999.

Lire la suite »

'Israël assassin, Macron complice' : Menacé de dissolution, le groupuscule 'Palestine vaincra' a manifesté à TLa manifestation du collectif 'Palestine Vaincra' a rassemblé environ 250 personnes à Toulouse ce samedi 1er février 2025. Entre Jean-Jaurès et Arnaud-Bernard, les manifestants ont réclamé l’annulation de la dissolution du groupuscule.

Lire la suite »

Alexandra de Hanovre et Ben-Sylvester Strautmann couple complice : les amoureux unis dans tous les défisRien n’arrête Alexandra de Hanovre et Ben-Sylvester Strautmann. Le couple, habitué à suivre des événements sportifs comme des courses de F1, était ce samedi 8 février plus uni que jamais. Ils se sont élancés dans un trail !

Lire la suite »