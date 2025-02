L'IA en France: Un potentiel à exploiter, mais un retard à combler

Le sommet de l'IA organisé par Emmanuel Macron a mis en lumière l'enthousiasme et la nécessité de s'adapter à cette révolution technologique. Si l'ambition est de taille, le pays accuse encore un certain retard, notamment en matière de données. Des solutions françaises émergent, mais l'apprentissage et la formation restent des défis majeurs pour rivaliser avec les géants américains et chinois.

Emmanuel Macron, lors de son discours d'ouverture du sommet sur l'intelligence artificielle (IA) au Grand Palais le 9 février dernier, a ironisé en déclarant « Plug, baby plug ». Cette phrase visait à rappeler que la France , et plus largement l'Europe, ne pouvaient pas se permettre de rater le train de l'IA. Le sommet a également été l'occasion de poser des fondations collectives, avec la signature de 61 pays pour une charte éthique sur l'intelligence artificielle.

Le lendemain, l'enthousiasme se poursuivait à la nouvelle salle Infinite du Grand Rex, lors de la conférence « AI for Business : 100 minutes pour transformer le business avec l’IA » organisée par le groupe Actual (partenaire de la rubrique Vie Pro de 20 Minutes). Des dizaines de dirigeants ont exprimé leur conviction quant à la nécessité de s'adapter à ce virage numérique. Samuel Tual, président d'Actual, a comparé le bouleversement technologique de l'IA à l'arrivée de l'électricité, soulignant que certaines entreprises avaient choisi de rester à l'écart de cette révolution. Un choix qui s'est révélé désavantageux. Selon lui, intégrer l'intelligence artificielle n'est plus une option, car le pays accusait un certain retard dans ce domaine. En réalité, les salariés ont déjà intégré cette technologie, comme le révèle une étude Artefact/Odoxa datée du 7 février, qui indique que 12 % des actifs français utilisent l'IA au travail. Une enquête Salesforce, datée de 2023, révèle que la moitié des employés qui utilisent ChatGPT ou une autre IA générative le font en violation des règles de leur entreprise. Or, rien ne garantit que les données transmises aux serveurs d'OpenAI restent confidentielles. Erreurs, fuites, divulgations de secrets industriels, les risques sont importants et la méfiance est de mise, selon Nicolas Leroy-Fleuriot, patron de Cheops Technology, et fervent défenseur des solutions made in France. Face aux géants américains et chinois, et à la menace qu'ils représentent sur les données des entreprises qui recourent volontairement ou non à leurs services, le sommet de l'IA a permis de mettre en avant les fleurons français, Mistral AI et « Le Chat » en tête. Ces promoteurs d'une IA éthique et responsable, réussiront-ils à surpasser leurs concurrents ? Il est possible, mais pas à court terme. Pour l'instant, les algorithmes français ne sont pas aussi performants que ceux des États-Unis. « Je ne peux pas interdire à mes collaborateurs l'utilisation des outils IA étrangers tant que je n'ai pas d'options alternatives à leur proposer », reconnaît Samuel Tual. « Ce n'est pas dû à notre manque d'intelligence ou de capacités à innover. Ce qui nous manque aujourd'hui, ce sont les données ». Cependant, ce retard tend à se réduire. Sesterce, entreprise française spécialisée dans le cloud, a récemment annoncé un investissement de 450 millions d'euros pour la création d'un data center à Valence (Drôme). De manière plus large, le président de la République a annoncé « 109 milliards d'euros d'investissement » dans l'IA en France. Autant dire qu'il est peut-être encore tôt pour interdire les outils de Google, Microsoft ou OpenAI. Face à une technologie présentée comme indispensable, les services RH et informatique n'ont d'autre choix que de former les équipes à l'utilisation de ces nouveaux « I.Assistants ». Hubert Cariou, directeur des systèmes d'information pour Albéa (fabricant d'emballages cosmétiques) a également participé à l'événement. Il y a présenté « Albert », leur propre ChatGPT, une IA chargée d'assister les équipes dans des tâches telles que l'analyse de contrats ou de documents. L'effort de formation s'est naturellement imposé : « On a suivi des webinaires sur l'utilisation de l'IA. On a demandé à nos collaborateurs de ne pas divulguer d'informations sur nos clients, tels que leur mail ou leur numéro. Mais cette technologie évolue tellement vite qu'il faudra certainement en suivre d'autres », constate le cadre d'Albéa. Leïla Mörch, présidente de Convergence et également co-animatrice de l'événement, regrette une offre de formation encore trop confuse : « Je rêverais de voir arriver un site transparent qui recense les offres de formations de qualité ! Actuellement, il y en a trop et beaucoup ne sont pas assez bien, ni complètes. » Samuel Tual partage cette idée : « Enormément de métiers vont être concernés par l'IA d'une façon ou d'une autre et l'offre est sous-dimensionnée. » Avant d'être en mesure de rivaliser avec les outils américains et chinois, il faudra donc suivre des formations en France. Mais lesquelles





