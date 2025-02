L'IA au cœur de la bataille des opérateurs télécoms

Free et Bouygues Telecom s'associent avec des entreprises d'IA pour offrir à leurs abonnés des applications premium. Cette nouvelle stratégie vise à attirer de nouveaux clients et à se positionner en tant que leader dans le domaine de l'intelligence artificielle mobile.

Les opérateurs télécoms français, Free et Bouygues, se lancent dans une nouvelle compétition : celle de l'intelligence artificielle générative. Abandonnant les offres traditionnelles de forfaits mobiles couplés à des abonnements gratuits pour des plateformes de streaming, ils intègrent désormais des applications d'IA premium dans leurs services.

Free a été le premier à franchir le pas, offrant à tous ses abonnés un accès gratuit pendant un an à la version professionnelle du chatbot français 'Le Chat' développé par Mistral, un concurrent direct de ChatGPT. Bouygues Telecom a suivi de près avec une offre incluant un moteur de recherche basé sur l'IA, disponible à la fois pour ses clients individuels et les entreprises, permettant une économie de 19 euros par mois. Cette nouvelle bataille pour attirer de nouveaux clients s'explique par l'importance croissante de l'IA dans nos vies quotidiennes. Les applications d'IA génératives, comme les chatbots et les moteurs de recherche basés sur l'IA, deviennent des produits d'appel incontournables. Les opérateurs télécoms, conscients de cette tendance, cherchent à intégrer ces technologies dans leurs offres pour se démarquer de la concurrence. Pour les entreprises d'IA comme Mistral et Perplexity, ces partenariats représentent une opportunité unique de se faire connaître auprès d'un public beaucoup plus large. En s'associant avec des opérateurs télécoms disposant de millions d'abonnés, elles espèrent convertir une partie de ces utilisateurs en clients premium. Cette stratégie est essentielle pour assurer la pérennité de ces jeunes entreprises, dont les revenus dépendent fortement des abonnements payants. En parallèle, ces alliances entre les opérateurs télécoms et les entreprises d'IA témoignent de la convergence croissante entre ces deux secteurs. L'IA devient un élément central des services mobiles, rivalisant avec les moteurs de recherche traditionnels pour nous accompagner au quotidien. Elle nous aide à organiser nos journées, à planifier nos voyages et à répondre à nos questions de manière plus intuitive et personnalisée. Cette tendance s'accélérera dans les années à venir, avec des applications d'IA de plus en plus sophistiquées et intégrées dans nos smartphones.





