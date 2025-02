L'hydrogène face à la voiture électrique : Renault craint le naufrage

Renault remet en question la pertinence de l'hydrogène face à la voiture électrique. Luca De Meo, PDG de Renault, exprime ses doutes quant à l'avenir de cette technologie, malgré les investissements considérables du constructeur.

Longtemps présentée comme une solution d'avenir, l' hydrogène voit ses avantages de plus en plus remis en question. Renault vient d'ajouter sa voix à celles qui doutent de la pertinence de cette énergie et des investissements réalisés face à la voiture électrique . L' hydrogène était, avec l'électrique, un axe de développement de la mobilité verte et durable.

Cependant, on constate aujourd'hui que si l'électrique s'est développé de manière significative, l'hydrogène peine à progresser, et ce malgré les investissements importants des constructeurs qui manifestent de plus en plus d'agacement. Renault, comme d'autres constructeurs, investit des sommes considérables pour développer des véhicules fonctionnant à l'hydrogène. Toutefois, ces investissements ressemblent à des coups d'épée dans l'eau. Même si la lame est affûtée, elle n'aura aucun effet. À ce sujet, la filiale hydrogène du groupe Renault, Hyvia, témoigne de la difficulté de la situation. En gros, il n'y a pas de marché pour le véhicule hydrogène. Face à ces investissements importants sans véritable débouché, Luca De Meo, le PDG de Renault, perd peu à peu confiance en l'hydrogène : « On se trouve devant la situation où l'on vend des voitures à perte malgré des soutiens très importants. À court terme, je ne vois pas comment l'hydrogène pourrait avoir vraiment un impact dans le transport léger. L'hydrogène promet certes un plein en 5 minutes pour 500 km d'autonomie, mais encore faudrait-il pouvoir faire ce plein partout, sans avoir le stress de trouver une station adaptée. De plus, l'hydrogène est soumis à une contrainte de pression. La pression dans un bus ou dans une voiture particulière n'est pas la même, ce qui induit la nécessité d'avoir des infrastructures différentes. Les bus et utilitaires sont généralement à 350 bars, tandis que les voitures particulières sont davantage à 700 bars. Plus la pression est élevée, plus il est possible de stocker de gaz dans le réservoir, donc d'augmenter l'autonomie des voitures. Les stations à hydrogène sont encore très rares en France. À une pression de 700 bars, adaptée aux voitures particulières, la carte montre qu'il n'y a pas de station entre Toulouse et Marseille, pas de station entre Marseille et Lyon, pas de station entre Lyon et Auxerre, etc. Il faut donc bien planifier son trajet et être sûr d'avoir assez d'autonomie pour arriver à destination. Un stress supplémentaire lorsque l'on conduit, qui est un peu équivalent à ce qu'on pouvait trouver dans le domaine de l'électrique il y a une dizaine d'années. De ce fait, on voit des voitures à hydrogène principalement à Paris, utilisées par des taxis qui ont la chance de passer régulièrement devant des stations adaptées à leur véhicule. Autre obstacle à la démocratisation de l'hydrogène: le coût plus élevé des véhicules. La Toyota Mirai coûte 73 000 euros, une Hyundai Nexo 80 600 euros. Des tarifs plus élevés qu'une voiture électrique équivalente : chez Hyundai, par exemple, la Ioniq 5 coûte 48 800 euros avec une batterie de 84 kWh pour une autonomie WLTP de 570 km. La différence de prix est abyssale, tout comme la différence de rendement entre l'électrique et l'hydrogène. En effet, il faut environ deux fois plus d'énergie hydrogène qu'une voiture électrique pour parcourir la même distance. Un rapport de l'Académie des sciences explique que le rendement d'une voiture électrique est d'environ 80 %, contre 25 % pour celui des voitures à hydrogène. Alors certes, l'hydrogène demande moins de temps pour faire le plein, encore faut-il trouver une station proche de chez soi, et ce n’est pour l’instant pas plus écologique. Avec ces éléments en tête, on comprend mieux les déclarations de Luca De Meo face à l'Assemblée nationale. Le constructeur au losange ne jette pas l'éponge pour autant. Sa filiale Hyvia « va potentiellement mettre de l'hydrogène sur le FlexEVan et vous avez un concept-car de Renault qui s'appelle Emblème dans lequel on mixe la batterie avec l'hydrogène. »





