L'Hydroélectricité Indépendante en Ariège: Un Modèle Durable Face aux Défis

L'Ariège, département leader en matière d'hydroélectricité, voit son modèle économique se développer grâce à des centrales indépendantes. Malgré les défis réglementaires et économiques, la modernisation des centrales existantes offre un avenir prometteur pour cette énergie locale.

Avec 119 centrales en activité, l'Ariège est l'un des départements français où l'hydroélectricité joue un rôle central. Selon France Hydro Électricité, 91 % de l'électricité produite sur le territoire provient de l'eau, permettant à l'Ariège d'être un département d'énergie positive, c'est-à-dire un territoire qui couvre ses besoins en électricité de manière indépendante, tout en œuvrant vers la transition énergétique.

Parmi ces centrales, une centaine sont de petites unités gérées par des producteurs indépendants. Elles fonctionnent au fil de l'eau, sans retenue, et s'appuient souvent sur d'anciens moulins réhabilités. « Ces petites centrales sont indispensables à l'équilibre énergétique local, mais elles font face à des défis majeurs, notamment sur le plan réglementaire », explique France Hydro Électricité, qui a réuni ses adhérents à Saint-Girons les 5 et 6 février pour faire le point sur l'avenir de la filière. \Un domaine accessible... mais à quel prix ? Si l'image d'un grand barrage géré par EDF vient souvent à l'esprit, la réalité du métier de producteur hydroélectrique est toute autre. Bon nombre de petites centrales appartiennent à des indépendants, qui les exploitent comme une entreprise. Mais comment devient-on producteur d'électricité ? Parmi ces propriétaires, Lilian Canto possède la centrale de la Moulasse, à Eycheil, où s'est tenu le rassemblement du 6 février. 'Il y a plusieurs manières d'entrer dans le secteur. Soit on rachète une microcentrale existante, soit on réhabilite un ancien moulin qui possédait déjà un barrage. Mais il faut avoir les reins solides, les coûts peuvent être importants', explique Lilian Canto. Une petite installation sur un moulin peut coûter entre 100 000 et 200 000 euros, mais cela reste un complément de revenus plus qu'une activité à part entière. Pour une centrale plus conséquente, comme celles exploitées par Lilian Canto, il faut investir entre 1 et 4 millions d'euros. Une fois en service, l'électricité produite est revendue à EDF ou à d'autres via des contrats. Contrairement aux éoliennes ou aux panneaux solaires, une centrale hydroélectrique demande une gestion quotidienne. 'Je gère cinq centrales, et cela représente une activité à temps plein. Nous sommes quatre salariés permanents et nous faisons appel à de nombreux sous-traitants locaux pour la maintenance', explique Canto. Chaque rénovation est aussi un levier économique pour la région. La dernière modernisation de la centrale de la Moulasse, où s'est tenu le rassemblement des producteurs, a coûté 1,1 million d'euros, avec 100 % des équipements fournis par des entreprises occitanes. \Entre réglementation et incertitudes Si le modèle économique est viable, le secteur doit faire face à de nombreux obstacles. Le premier est réglementaire. La législation impose des contraintes environnementales strictes, notamment pour préserver les cours d’eau et la faune aquatique. 'Chaque projet doit prévoir une passe à poissons, des débits réservés… Ce sont des aménagements nécessaires, mais qui coûtent très cher. Et surtout, les nouvelles autorisations sont rares', regrette Canto. Autre défi : les taxes et les coûts d’entretien. Une centrale hydroélectrique est un investissement de long terme, qui demande des rénovations régulières et dont la rentabilité dépend des variations du prix de l’électricité. Face aux contraintes, la filière mise sur la modernisation des centrales existantes plutôt que sur la création de nouveaux barrages. 'On ne pourra pas construire de nouvelles infrastructures comme au siècle dernier. Par contre, on peut améliorer l’efficacité de celles qui existent déjà', souligne Canto. Avec l’essor des contrats d’achat direct d’électricité (PPA) et l’intérêt croissant des collectivités pour les énergies renouvelables locales, l’hydroélectricité indépendante a de beaux jours devant elle





ladepeche31 / 🏆 17. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

HYDROELECTRICITE ENERGIE RENOUVELABLE ARIEGE PRODUCTION ELECTRIQUE ECONOMIE LOCALE

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Pour sortir du noir, le Tadjikistan mise sur l'hydroélectricité malgré des pénuries d'eauS’éclairant à la lumière d’un téléphone, la famille Mahmoudzoda passe un énième hiver sans électricité au Tadjikistan, où l’eau manque pour alimenter les centrales hydroélectriques. Des pénuries qui risquent de s’aggraver avec le changement climatique durement ressenti en Asie centrale.

Lire la suite »

Pays basque : 30 maires signent une lettre ouverte pour défendre la « petite hydroélectricité »Les édiles du secteur Saint-Etienne-de-Baïgorry/Saint-Jean-Pied-de-Port fustigent le « harcèlement » des « petits turbiniers », soumis à la réglementation européenne sur la biodiversité

Lire la suite »

L'Hélicoptère Choucas de l'Ariège Inaccessible pour Maintenance: Sécurité Civile et Jandamerie Préparées à RéagirL'hélicoptère Choucas, utilisé par la gendarmerie de l'Ariège, est actuellement hors service pour une révision complète. Cette maintenance, nécessaire pour garantir la sécurité de l'appareil, entraînera une période d'indisponibilité de cinq mois. Malgré cette situation, les autorités rassurent en indiquant que des dispositifs de soutien seront mis en place pour assurer la continuité des interventions de secours.

Lire la suite »

Liste indépendante remporte les élections à la chambre d'agriculture en Haute-GaronnePour la première fois, une liste indépendante s'impose en Haute-Garonne aux élections à la chambre d'agriculture. Soutenue par Jérôme Bayle, figure du mouvement de protestation agricole de début 2024, la liste « Unis pour notre avenir » a recueilli 41% des voix, contre 25% pour les syndicats majoritaires FDSEA et JA. La victoire de cette liste, née du mouvement de protestation sur l'autoroute A64, est interprétée comme un désir de changement et de rupture avec les structures syndicales actuelles.

Lire la suite »

Victoire de la liste indépendante aux élections à la chambre d'agriculture de Haute-GaronneUne liste indépendante soutenue par Jérôme Bayle, figure du mouvement de protestation des agriculteurs début 2024, s'est imposée aux élections à la chambre d'agriculture de Haute-Garonne. La liste 'Unis pour notre avenir', avec 41% des suffrages, a devancé les listes des syndicats FDSEA et Jeunes agriculteurs (JA). Jérôme Bayle souligne la nécessité d'un changement dans le monde agricole et la fracture entre le terrain et le syndicalisme.

Lire la suite »

Stage de théâtre pour enfants et adolescents à Tarascon-sur-AriègeQuoi de plus fascinant que s’approprier un texte, le mettre en espace, et laisser libre cours à sa propre créativité. En accueillant la compagnie Hurlerie, la compagnie tarasconnaise Vent de Sable répond à une...

Lire la suite »