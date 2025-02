L'Huile D'Olive et Autres Huiles Riches en Omégas 3 : Des Alliés pour Protéger votre Cerveau

Sogol Ash, médecin naturopathe, recommande l'huile d'olive comme un ingrédient clé pour lutter contre le stress oxydatif et l'inflammation du cerveau. Une étude de Harvard montre que la consommation de 7 grammes d'huile d'olive par jour réduit le risque de décès par démence de 28 à 34 %. Alexandra Murcier, diététicienne-nutritionniste, confirme les bienfaits de l'huile d'olive tout en suggérant également l'huile de noix, de colza et de lin, plus riches en oméga 3, pour protéger le cerveau et le système cardiovasculaire.

Dans une interview accordée à CNBC, Sogol Ash, médecin naturopathe, recommande l'utilisation d'un ingrédient clé pour combattre le stress oxydatif et l'inflammation du cerveau. Et bonne nouvelle, il se trouve déjà dans vos placards. Un ingrédient du quotidien comme un stimulant cérébral.

Selon une étude menée par Harvard auprès de 92 383 adultes américains, la consommation de 7 grammes de cet aliment bien connu permet de réduire le risque de décès par démence de plus d'un tiers : de -28% à -34% par rapport aux participants qui n'en consommaient jamais ou rarement. Ce produit miracle, très apprécié par les médecins et les adeptes du régime méditerranéen, est l'huile d'olive. « L’huile d’olive est riche en graisses monoinsaturées, dont le rôle dans la santé du cerveau est bien connu. Ces graisses saines favorisent la circulation sanguine vers le cerveau et réduisent l’inflammation. De plus, l’huile d’olive contient des polyphénols, tels que l’oléocanthal, qui combattent le stress oxydatif et l’inflammation, qui peuvent tous deux augmenter le risque de maladies neurodégénératives comme la démence », remarque Sogol Ash. L'experte recommande ainsi d'intégrer l’huile d’olive dans son régime alimentaire, afin de bénéficier de ses puissants antioxydants et de ses propriétés anti-inflammatoires. Cependant, un avis nuancé est apporté par notre diététicienne-nutritionniste, Alexandra Murcier. Huile de noix, huile de colza et huile de lin. Si l’huile d’olive présente d’innombrables bienfaits santé, elle ne serait pas la seule capable de préserver la santé de notre cerveau. Ainsi, Alexandra Murcier, diététicienne-nutritionniste apporte quelques précisions : « L’huile d’olive est très intéressante d’un point de vue nutritionnel et elle est idéale pour cuire divers aliments, à condition de rester sur des chaleurs modérées. Néanmoins, pour le fonctionnement de notre cerveau, je conseille d’autres huiles, qui sont plus riches en oméga-3 que l’huile d’olive : il s’agit de l’huile de noix, de l’huile de colza et de l’huile de lin ». De part leur richesse en oméga 3, « elles protègent notre cerveau du déclin cognitif et elles protègent également notre système cardiovasculaire », précise encore l’experte. Comment profiter de leurs bienfaits ? Alexandra Murcier recommande d’utiliser ces huiles en assaisonnement. « Attention, l’huile de lin a tendance à rancir facilement ; il faut la conserver au frais. De manière générale, les oméga 3 sont très importants pour le fonctionnement de notre cerveau, je recommande donc d’adopter une alimentation qui contient des poissons gras, ces huiles, des graines de lin, de chia, des noix », conclut l’experte.





