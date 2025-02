Des attaques ont frappé des centres de recrutement en Ukraine, révélant une forme d'hostilité à la mobilisation générale. Le service de sécurité ukrainien (SBU) soupçonne des agents russes derrière ces actes, cherchant à déstabiliser le pays en exploitant les difficultés financières de certains jeunes Ukrainiens.

En Ukraine , la résistance à la mobilisation générale prend des formes inquiétantes. Si de nombreux Ukrainiens utilisent des stratagèmes pour éviter l'appel sous les drapeaux, comme la non-mise à jour de leurs documents ou l'évitement des lieux publics, une nouvelle forme d'hostilité s'exprime depuis le début du mois: des attaques dirigées contre les centres de recrutement.

Le Monde rapporte trois attentats perpétrés entre le 1er et le 5 février, faisant deux assaillants et un militaire de 24 ans morts. Le service de sécurité ukrainien (SBU) voit dans ces attaques la marque d'agents russes cherchant à déstabiliser l'Ukraine en exploitant la précarité financière de certains jeunes. Selon le SBU, un groupe d'hommes impliqués dans les attentats aurait été arrêté quelques jours après les faits. Il s'agirait de jeunes âgés de 21 et 22 ans, recrutés via Telegram et prometteurs de revenus faciles en échange de leur coopération. En 2024, le SBU et la police ukrainienne ont arrêté 497 personnes soupçonnées d'actes de trahison, motivées par l'argent, des convictions idéologiques ou parfois contraintes à collaborer sous menace. Le Monde précise que la guerre se déroule également sur ce front, avec des informations stratégiques fournies à la Russie et des actes de sabotage. Ces récentes attaques aggravent l'image des agents des centres de recrutement, dont la confiance s'est effondrée. Une enquête de l'institut de sondage du pays réalisée en décembre dernier indiquait que 67% des sondés ne leur faisaient plus confiance, tandis que les militaires mobilisés bénéficient d'un taux de confiance de 94% parmi la population ukrainienne. Le contexte actuel en Ukraine révèle un front de résistance complexe, où les motivations des opposants à la mobilisation sont diverses. L'utilisation de stratagèmes pour éviter l'appel sous les drapeaux, les actes de sabotage et la collaboration avec l'ennemi témoignent de la fragilité du système de mobilisation et de la volonté de certains à s'opposer à la guerre.





