L'horoscope de la semaine prochaine : amour, travail, humeur...

La semaine prochaine, Saturne vous encourage à exprimer vos sensations, vos sentiments et à afficher votre vulnérabilité. En demandant de l'aide, et en affichant votre fragilité, vous en faites une force. C'est une période d'ouverture du cœur, de compréhension, de compassion envers vous et envers l'autre.

La semaine prochaine, Saturne vous encourage à exprimer vos sensations, vos sentiments et à afficher votre vulnérabilité. En demandant de l'aide, et en affichant votre fragilité, vous en faites une force.

C'est une période d'ouverture du cœur, de compréhension, de compassion envers vous et envers l'autre. Côté pro, des amorces se font, des propositions arrivent, des opportunités se créent, soyez réceptif et confiant en l'avenir. Mars dans votre signe vous pousse vers votre but, vous donne de la force, de l'énergie, de la détermination et du courage pour obtenir gain de cause. Chiron le guérisseur, se pose chez vous pour 8 ans dès lundi.

Il va réveiller certaines blessures pour vous obliger à regarder de plus près ce qui doit être nettoyé ou revisité. Il va vous faire travailler sur votre peur du manque et de l'insécurité. Uranus vous bouscule, vous oblige à faire preuve d'adaptabilité et de souplesse pour accepter les changements qui s'imposent, de nouvelles responsabilités ou de nouvelles options vous sont proposées.

Saturne vous propose de poser de nouvelles pierres à votre activité professionnelle, de visualiser de nouvelles perspectives et de vous donner les moyens d'y arriver. Il est temps de prendre le train en marche. Le Soleil arrivant lundi dans votre signe, vous illumine, vous transmet son dynamisme, ses envies et sa lumière.

Mercure dans votre signe multiplie vos ventes, vous aide à mieux communiquer sur vos activités, à déployer vos talents, à vous connecter à votre créativité, votre imagination et votre intuition. Elle fluidifie les échanges et facilite le dialogue dans le couple ou avec votre entourage. Mars dans votre mission de vie illumine vos projets, réveille vos idées et vous donne envie d'aller plus loin et de prouver votre capacité.

Uranus insiste sur le renouveau, vous voilà prêt à aller sur le chemin du changement et de la transformation, tant niveau pro que perso. Venus dans votre signe, vous diffuse sa douceur, vous apporte du réconfort, de l'apaisement et des moments de tendresse partagée. Venus et Jupiter facilitent l'ouverture, le changement, l'évolution. Elles sont porteuses de nouveaux projets, de nouveaux espoirs pointent à l'horizon.

C'est le moment de prendre confiance en vos capacités et de tout mettre en œuvre pour atteindre vos objectifs. Mars en Taureau stimule votre énergie, vous donne du plomb dans l'aile, vous aidant à tenir et à aller au bout de ce que vous entreprenez. Jupiter, Mercure et Venus soutiennent vos initiatives, apportent des solutions et des réponses à vos questions, sont porteuses de bonnes nouvelles, d'expansion, de nouveaux horizons qui offrent de nouvelles perspectives.

Saturne et Neptune vous proposent de construire votre couple autrement dans la stabilité, dans le respect de vous-même et de l'autre, dans une quête de vérité intérieure et d'authenticité. Mars dans votre signe opposé éveille vos pulsions, active votre feu intérieur, vous stimule et vous échauffe. Venus, soutient vos idées professionnelles, réactive votre créativité, vous donne l'impulsion pour être moteur dans le changement, pour réunir les bonnes personnes autour de vous et créer une union dans la différence.

C'est le moment de croire à la force du collectif et du social. La Lune noire vous aide à franchir un cap dans votre tête, à dépasser vos peurs, à aller plus loin, à vous autoriser à atteindre la légitimité et la notoriété. Une partie de vous s'ouvre à la nouveauté. Avec Saturne elle vous soutient pour construire dans la durée et évoluer.

Venus, vous transmet son audace, sa générosité, son envie, sa douceur, et vous aide à vous relier à votre pouvoir de féminité. Mercure facilite le dialogue, améliore les relations, fluidifie les échanges, ouvre une porte dans la rencontre de l'autre. Saturne, de son côté, vous invite à prendre le temps, à vous poser, à ne pas vous précipiter, à faire preuve de réflexion et de précaution avant de vous lancer un nouveau défi.

Chiron va vous aider à trouver votre place, à l'assumer, à ne plus vous cacher et à vous libérer du syndrome de l'imposteur. Et si vous aviez une baguette magique pour changer votre vie, qu'en feriez-vous ? Pluton cette semaine, vous donne envie de tout changer, de tout envoyer balader, de prendre la tangente. Venus calme vos ardeurs, vous apaise, vous ouvre à l'autre, vous pousse à l'engagement et vous propose de tester la vie à deux, sous forme paisible.

Elle vous parle d'harmonie et d'intensité des sentiments. Mercure ouvre votre imagination et votre créativité, vous pousse à vous mettre en marche ou à vous mettre en avant, multiplie les prises de contact, les prises de rendez-vous, facilite les échanges et apporte un vent de fraîcheur dans vos activités. Venus augmente votre capacité d'aimer, accroît votre besoin de connexion et de fusion avec l'autre et vous aide à vous relier corps et âme à votre moitié.

Cocooning, retour aux sources et réconfort : l'horoscope de la semaine prochaine pour tous les signes Amour, travail, humeur..





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