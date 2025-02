L'hôpital de Goma submergé par un afflux de blessés après la prise de la ville par les rebelles du M23

La ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, a été prise par les rebelles du M23 fin août. Les combats intenses ont causé des milliers de morts et des centaines de blessés, submergeant les hôpitaux de la ville. Les équipes du CICR à l'hôpital de Ndosho sont confrontées à un afflux sans précédent de blessés, traitant plus de 25 à 30 interventions par jour. Des chirurgiens opèrent dans des conditions extrêmes, sans scanner ni radio, pour sauver des vies. Des survivants témoignent de la brutalité des combats et de l'horreur de la guerre.

À l'est de la République démocratique du Congo ( RDC ), les rebelles du M23 , soutenus par le Rwanda , ont pris le contrôle de la ville de Goma fin août. Une offensive éclair et des combats intenses ont causé la mort de plus de 3 000 personnes et fait des centaines de blessés , submergeant les hôpitaux de la ville. \À l' hôpital de Ndosho, les équipes du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ne connaissent aucun répit.

« Moi, dans ma vie de chirurgien, c'est la première fois que je vois ce type d'afflux de blessés », relève le chirurgien en chef, Abdou Sidibé. Une vague sans précédent avec un pic de plus de 400 blessés en trois jours au plus fort des affrontements. « Nous sommes à 25-30 interventions par jour, 24 heures sur 24 ». \Une chirurgie de guerre dans l'urgence, sans scanner ni radio. Sur la table d'opération, un homme de 22 ans, un civil fauché par des éclats d'obus, des blessures béantes sur tout le corps. « Il a une plaie au niveau de l'abdomen, l'estomac, les bras, décrit-il. Le foie est touché, la rate est touchée, le thorax aussi. Les poumons sont touchés. Plus de 200 points. On peut dire qu'il est miraculé ». Les gestes sont précis, presque mécaniques, avant le dernier point de suture. L'opération aura duré 4h20. « Ça, c'est notre quotidien ». Dans la cour de l'hôpital, dix tentes blanches abritent des blessés en enfilade, la plupart par balles. Cet homme, également âgé de 22 ans, a été touché aux parties génitales. « C'est un trou au niveau du pénis, décrit-il. Elle a traversé les testicules, puis c'est sorti par ici, derrière les fesses ». Il fait partie des forces spéciales de l'armée congolaise et a participé à la bataille de l'aéroport de Goma, théâtre de féroces combats. « C'était vraiment la guerre. Des cadavres partout. Ils étaient trop nombreux. Ils sortaient du Rwanda, avec des militaires rwandais. Je l'ai vu moi-même, durant trois jours successifs, jour et nuit ». Et depuis la prise de Goma, l'aéroport est toujours fermé malgré les appels répétés de l'ONU à permettre le transport des blessés et l'acheminement de l'aide humanitaire





franceinfo / 🏆 18. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

RDC M23 Goma Rebelles Rwanda Conflict Chirurgie De Guerre Hôpital Blessés Humanitaire

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

RDC : à Goma, les rebelles du M23 sont les nouveaux maîtres de la villeDans la capitale provinciale du Nord-Kivu, dans l’est de la République démocratique du Congo, les rebelles du M23 tâchent de rassurer la population. Près de 300 mercenaires roumains au service du pouvoir de Kinshasa, désarmés par les vainqueurs, ont été renvoyés vers leur pays, via le Rwanda.

Lire la suite »

Goma en proie au chaos après l'entrée des combattants M23 et des soldats rwandaisLa ville de Goma, capitale de l'est de la République du Congo, est en proie au chaos ce lundi 27 janvier suite à l'arrivée de combattants du groupe armé M23 et de soldats rwandais. Des tirs d'artillerie lourde ont été entendus dans le centre de la ville, et la prison a été incendiée à la suite d'une évasion massive. L'ONU accuse le Rwanda d'avoir envoyé de nouvelles troupes en RDC, ce qui a entraîné une escalade diplomatique et militaire. Le Rwanda dément ces accusations et affirme se défendre face à une menace sérieuse à sa sécurité.

Lire la suite »

Goma tombe aux mains des rebelles M23 et des troupes rwandaisesLa ville de Goma en République démocratique du Congo est tombée aux mains des rebelles du M23 et des troupes rwandaises après trois jours de combats. Le poste-frontière avec la ville jumelle de Gisenyi, côté rwandais, reste fermé. Le calme règne désormais à Gisenyi, tandis que la situation à Goma reste confuse.

Lire la suite »

Goma: Les morgues saturées par les combats du M23Les combats du groupe rebelle M23 à Goma, en République démocratique du Congo (RDC), ont provoqué une augmentation considérable du nombre de décès. Les morgues de l'hôpital provincial du Nord-Kivu, de l'hôpital de la Charité Maternelle et de l'hôpital Kyeshero sont saturées, avec des corps entassés à même le sol faute de place. Des dizaines de cadavres jonchent également les routes et les lacs des environs. Des centaines de blessés, principalement des civils, affluaient également aux hôpitaux, soulignant la gravité de la situation humanitaire.

Lire la suite »

Combats contre les rebelles du M23 en RDC: 13 soldats étrangers tués, Goma menacéeLes combats entre l'armée congolaise, soutenue par deux forces régionale et onusienne, et le groupe armé antigouvernemental M23, soutenu par le Rwanda et qui a avancé ces derniers jours, se sont intensifiés dans l'est de la République démocratique du Congo.

Lire la suite »

Chaos à Goma : L'entrée des forces du M23 et du Rwanda suscite l'alarmeGoma, la capitale de la province du Nord-Kivu en République démocratique du Congo, est prise dans le chaos suite à l'entrée des combattants du M23 et des soldats rwandais. Des tirs d'artillerie lourde ont secoué la ville, la prison a été incendiée et des évasions massives ont eu lieu.

Lire la suite »