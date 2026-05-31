Enquête sur un comportement inédit. Le projet RINO est né de la découverte de traces singulières observées sur des dents de rhinocéros d'un site préhistorique de la vallée du Rhône.

L'homme de Néandertal utilisait-il les dents de rhinocéros comme outils ? Enquête sur un comportement inédit. Le projet RINO est né de la découverte de traces singulières observées sur des dents de rhinocéros d'un site préhistorique de la vallée du Rhône.

L'étude des restes dentaires de rhinocéros du site paléolithique moyen de Payre (vers 250 000-130 000 ans avant le présent) a en effet permis de mettre en évidence des marques qui pourraient indiquer leur utilisation comme outils par Néandertal - un comportement inédit. À l'inverse de la figure emblématique du mammouth, la place du rhinocéros dans les comportements de subsistance des humains préhistoriques et les relations qu'ils ont entretenues tout au long du paléolithique sont peu connues.

Pourtant, bien avant les représentations pariétales de la grotte Chauvet (Ardèche), il y a plus de 30 000 ans, cet animal a été consommé et utilisé à d'autres fins qu'alimentaires. La découverte de marques inhabituelles sur des dents de rhinocéros dans plusieurs sites du paléolithique du sud de la France soulève une question : ces marques pourraient-elles indiquer que les Néandertaliens utilisaient les dents de rhinocéros comme outils ?

Les fouilles réalisées à Gémenos constituent une découverte majeure pour comprendre le développement urbain et économique des agglomérations gallo-romaines dans le sud de la France. L'étude combine des analyses de restes fossiles et des expérimentations archéologiques pour comprendre l'utilisation des dents de rhinocéros par Néandertal. Cette étude est issue d'une collaboration scientifique internationale et s'agit de la première étude approfondie et interdisciplinaire sur l'utilisation des dents de rhinocéros par Néandertal.

Les dents de rhinocéros possèdent en effet des caractéristiques morphologiques (taille, poids, caractère préhensible, surface occlusale plane et résistance à la fracturation) qui ont pu motiver leur usage à des fins techniques. Dans le cadre du projet RINO, 12 sites archéologiques ont été sélectionnés pour leurs traces d'activité humaine et leur abondance en dents de rhinocéros.

Ces observations ont conduit à s'interroger sur leur utilisation comme outils, et à explorer d'autres assemblages à rhinocéros de cette période du paléolithique en Europe. Serait-on là face à un comportement encore inconnu chez Néandertal





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