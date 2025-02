L'Homéopathie: Quels Sont Les Remèdes Les Plus Utilisés ?

Cet article explore les remèdes homéopathiques les plus courants, leurs origines et leurs utilisations. Des remèdes comme Chamomilla vulgaris pour la douleur, Mercurius solubilis pour les hypersalivations, Argentum nitricum pour l'anxiété, et Vaccinotoxinum pour les affections virales sont présentés en détail. L'article couvre également des remèdes pour une variété de problèmes, tels que les troubles digestifs, les dermatoses, les affections ORL, les troubles du cycle féminin et les troubles psychiques.

La camomille sauvage, réputée pour ses vertus analgésiques, Chamomilla vulgaris est par définition le remède homéopathique de la douleur. Il présente en outre l'avantage d'agir rapidement. La souche est indiquée pour les douleurs spasmodiques comme névralgiques. Chamomilla vulgaris est très utile aux jeunes enfants, en cas de poussées dentaires, de troubles du sanglot et du sommeil.

\Contenant principalement du mercure, la souche Mercurius solubilis est indiquée dans de nombreuses affections avec hypersalivation lorsqu'elles touchent la sphère ORL ou la cavité buccale. Ce remède est préconisé en cas d'infections urinaires, de diarrhées aiguës et pour certains troubles comportementaux de l'enfant. \Issu du nitrate d'argent, Argentum nitricum est un remède homéopathique contre l'anxiété, le trac et les phobies chez des personnes au tempérament précipité. Il agit également contre certains troubles digestifs, dont la diarrhée du nourrisson, et des affections oculaires. Argentum nitricum est une souche largement utilisée en homéopathie. Faisant partie des traitements biothérapiques de l'homéopathie, la souche Vaccinotoxinum est obtenue à partir du vaccin antivariolique. Le plus souvent, des doses ou des granules de Vaccinotoxinum sont prescrits pour lutter contre l'herpès, la varicelle ou le zona. \Lycopodium clavatum est obtenue à partir de la lycope, une plante aussi appelée pied-de-loup ou herbe aux massues. Le champ d'action de Lycopodium clavatum est vaste : la souche est utilisée en homéopathie pour son action en gastro-entérologie, urologie, dermatologie, ORL, pneumologie et sur les troubles du comportement et du métabolisme. Largement utilisée en homéopathie, Phosphorus soigne autant des pathologies psychiques (angoisses, troubles du sommeil, dépression) que physiques. Elle est tout particulièrement indiquée pour stopper les hémorragies, ainsi qu'en cas de gastrite, gastro-entérite, vertiges et laryngite. Des problèmes hépatiques, cardiaques ou pulmonaires peuvent être pris en charge par Phosphorus, mais uniquement sur prescription médicale. \Bryonia est préparée à partir de la bryone blanche, une plante grimpante d'Europe centrale. Bryonia est présentée en granules, comprimés, solution buvable en gouttes et ampoules, poudre orale et pommade. Elle est principalement utilisée en homéopathie pour son action en infectiologie (pathologies ORL et pulmonaires), sur les grippes et états grippaux, en rhumatologie (arthralgies, arthrites), gastro-entérologie (constipation), gynécologie (mastites), en cas de syndromes inflammatoires (irritations péritonéales), en soins post-opératoires, sur les vertiges et syndromes de l'œil sec. \Allium Cepa est extraite du bulbe de l'oignon. Cette souche est présentée en granules, comprimés, solution buvable en gouttes et en ampoules, poudre orale, pommade et suppositoires. Allium cepa est, en homéopathie, l'un des remèdes les plus utilisés pour traiter les affections ORL. On l'utilise aussi en gastro-entérologie et neurologie. La quinine contenue dans le quinquina rouge, d'où est issue China rubra, est à l'origine de l'homéopathie. Aujourd'hui, China rubra est utilisée en homéopathie pour lutter contre les saignements, les états de fatigue et les épuisements suite à d'importantes pertes liquidiennes. À dose homéopathique, la substance tirée du venin du serpent Lachesis mutus permet de traiter plusieurs pathologies, et elle est présentée en granules, en doses, en flacons de teinture mère et en ampoules buvables. Elle est principalement indiquée pour le traitement des troubles psychologiques et des troubles du cycle féminin. \Issu du soufre, le traitement homéopathique Sulfur est un remède d'action générale pouvant soigner les troubles digestifs comme les dermatoses. Efficace contre l'ophtalmie et contre différents troubles ORL, le Sulfur se présente, dans la très grande majorité des cas, en granules. Kalium bichromicum est un remède homéopathique extrait du bichromate de potassium, un minéral en forme de cristaux. Kalium bichromicum est une souche présentée en granules, doses, gouttes et triturations. Elle est principalement utilisée en homéopathie pour son action en gastro-entérologie, oto-rhino-laryngologie (rhume, sinusites), en gynécologie (leucorrhées), en rhumatologie (talalgies, lumbagos, tendinites), en dermatologie (ulcères, eczémas, impétigos) et sur les céphalées et migraines. \Détoxifiant lymphatique et stimulant pancréatique, le Chelidonium majus est particulièrement indiqué en cas de troubles du foie et de la vésicule biliaire. Si elle est initialement réputée pour lutter contre les verrues, la plante chélidoine a plus d’un tour dans son sac. Sa version homéopathique est disponible en granules et en doses. Remède homéopathique prescrit lorsque la douleur intense « plie en deux », Colocynthis est issu de la coloquinte, de la famille des cucurbitacées. C’est la pulpe des fruits de cette plante du bassin méditerranéen qui sert à l’élaboration de la teinture mère





