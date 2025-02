L'hiver avec Uniqlo : 3 pulls à prix mini pour affronter le froid

Uniqlo, le géant japonais de la mode minimaliste, propose des promotions incroyables sur ses pulls pour affronter l'hiver. Découvrez 3 offres à prix mini, parfaites pour un style chaud et tendance.

Depuis quelques années, un géant venu du pays du Soleil Levant domine l'industrie de la mode. Uniqlo n'a plus sa réputation à faire. Installée en Europe dès la fin des années 2000, la griffe nippone incarne la tendance de la mode minimaliste, en plus d'être privilégiée pour compléter une garde-robe capsule. Cette méthode, popularisée sur les réseaux sociaux, est basée sur le côté interchangeable des vêtements. L'idée étant d'investir dans des pièces de qualité, faciles à porter au quotidien.

Uniqlo ne tarde pas à devenir une référence de prêt-à-porter dans sa globalité. Elle propose des gammes fabriquées à l'aide de matériaux premium et aux fonctionnalités chauffantes, permettant de résister à l'arrivée des temps frais. Cet hiver, misez sur les pièces Uniqlo. Pour obtenir le meilleur de la marque, songez à télécharger l'application Uniqlo. Cette dernière vous permet de vérifier la disponibilité en magasin mais aussi d'accéder à des tailles supplémentaires. Uniqlo : 3 pulls à prix mini pour mieux surmonter l'hiver Voici une offre qu'il serait dommage de manquer. Uniqlo brade son pull en laine réalisé avec Comptoirs des Cotonniers. Un pull pour femme, au prix de 29,90 euros contre 49,90 euros. En plus de sa laine premium, ce pull offre une coupe droite à rayures, rehaussée d'un col camionneur. Uniqlo divise par deux le prix de son pull 100 % cachemire, le faisant passer à 49,90 euros au lieu de 89,90 euros. Destiné à la gent féminine, ce pull séduit par sa silhouette ajustée épousant de nombreuses morphologies. Il apporte un toucher doux et chauffant, idéal pour le froid. Pour investir dans du Uniqlo, optez pour une valeur sûre. A l'image de ce pull unisexe en maille soufflée, proposé au prix de 39,90 euros. Avec sa coupe ample, le pull Uniqlo dispose d'un tissu doux garanti anti-démangeaisons et d'un col rond côtelé. Un must-have pour les peaux sensibles





20Minutes

