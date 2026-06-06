L'histoire et le caractère de Célia, un prénom à la fois répandu et en déclin

Découvrez l'histoire et le caractère de Célia, un prénom qui a parcouru un long chemin depuis la Rome antique jusqu'aux registres d'état civil français contemporains.

De la Rome antique aux registres d'état civil français contemporains, ce prénom a parcouru un long chemin. Né d'un nom de famille aristocratique latin et popularisé dans les pays anglophones avant de s'implanter en France, il demeure aujourd'hui répandu, bien que son attribution soit en déclin.

Portrait d'un prénom à l'histoire riche et au caractère bien trempé, à la lumière du Guide des Prénoms 2026 (Éditions Solar). Une étymologie qui plonge ses racines dans l'aristocratie romaine Le prénom Célia - que l'on rencontre aussi orthographié Celya, Cilia ou Selya - tire son origine du latin Caecilii, nom d'une illustre famille de l'aristocratie romaine. Cette gens devait elle-même son patronyme à un ancêtre porteur du sobriquet Caecus, signifiant littéralement l'aveugle.

Paradoxe étymologique, ce prénom associé à la cécité est aujourd'hui porteur d'une image lumineuse et dynamique. Le Guide des Prénoms 2026 le décrit comme un dérivé de Cécile, apparu dans les pays anglo-saxons avant de rencontrer un certain succès en France, où il s'est progressivement affranchi de son modèle pour exister en pleine autonomie. Sa fête est célébrée le 22 novembre, en écho à Cécile, patronne des musiciens.

Un caractère affirmé entre générosité et sens des responsabilités Selon le Guide des Prénoms 2026, les femmes portant ce prénom se distinguent par une générosité naturelle et une grande capacité de compassion. Mais ce qui frappe davantage encore, c'est leur aptitude à prendre des décisions : loin de l'hésitation, elles font preuve d'un fort esprit de décision, allié à un enthousiasme communicatif.

Un tempérament qui trouve un écho dans la personnalité de la romancière Célia Bertin, personnage célèbre associé à ce prénom, dont l'œuvre témoigne d'une sensibilité autant que d'une rigueur intellectuelle affirmée. La couleur associée est le bleu - symbole de sérénité et de profondeur - et le chiffre porte-bonheur est le 5, traditionnellement lié au mouvement et à l'adaptabilité.

Répandu mais en recul : un prénom qui traverse une période de désaffection Si ce prénom reste classé comme répandu dans le Guide des Prénoms 2026, sa courbe d'évolution est clairement orientée à la baisse. L'âge moyen des prénommées ainsi est de 15 ans, ce qui indique un pic d'attribution il y a environ une quinzaine d'années.

Le phénomène n'est pas propre à ce seul prénom : dans un contexte où les familles françaises privilégient de plus en plus des prénoms rares ou originaux, les prénoms autrefois très en vogue subissent souvent un effet de lassitude. Célia n'échappe pas à cette tendance. Il n'en demeure pas moins que ses variantes orthographiques - Celya, Cilia, Selya - lui confèrent une certaine plasticité, susceptible de lui assurer une présence durable dans les choix parentaux des années à venir





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