L'histoire du petit Elio et le don de moelle osseuse

La mobilisation autour du petit Elio, atteint d'une leucémie, a suscité une mobilisation massive. Les demandes d'inscriptions à la biomédecine ont été nombreuses et ont choquée l'Agence de la biomédecine. Beaucoup de Français connaissent mal le don de moelle osseuse. D'après les derniers chiffres, plus de 66 000 personnes se sont préinscrites pour devenir donneur de moelle osseuse en un mois et demi.

L'histoire du petit Elio, 4 ans, atteint d'une leucémie , a provoqué une vague d'émotion dans toute la France. Après l'appel lancé par ses parents sur les réseaux sociaux en mars dernier, des dizaines de milliers de personnes ont souhaité s'inscrire comme'donneurs' de moelle osseuse .

Un élan de solidarité exceptionnel, qui a aussi remis en lumière un sujet (très) mal connu... et entouré d'idées reçues (le don de moelle osseuse fait-il mal ? Qui peut donner ? Y a-t-il des risques pour la santé ? ).

Voici ce qu'il faut retenir à ce sujet. L'Agence de la biomédecine a été débordée par les demandes





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