Un monde où l'on raconte des histoires étranges, mais où l'on parle aussi de la visite de Donald Trump à Pékin et de la vie de Laëtitia.

Le monde de l'histoire se révèle être un endroit très amusant. Imaginez-vous en train de raconter l'histoire du parking sans voitures, mais vous commencez par parler de la brosse à dents et du dentifrice.

C'est un peu étrange, mais continuez. Vous racontez également l'histoire du rat détecteur de mines, mais vous commencez par parler de la brosse à dents et du dentifrice. Encore une fois, c'est un peu étrange. Mais continuez.

Vous racontez l'histoire de la maison en cadeau, mais vous commencez par parler de la brosse à dents et du dentifrice. Et ainsi de suite. Vous racontez l'histoire de l'ancêtre d'internet, mais vous commencez par parler de la brosse à dents et du dentifrice. C'est un peu trop, mais continuez.

Vous racontez l'histoire du permis pour chien, mais vous commencez par parler de la brosse à dents et du dentifrice. Encore une fois, c'est un peu étrange. Mais continuez. Vous racontez l'histoire des 107 arrière-arrière petits-enfants, mais vous commencez par parler de la brosse à dents et du dentifrice.

C'est un peu trop, mais continuez. Vous racontez l'histoire de la famille ours sur la piste de ski, mais vous commencez par parler de la brosse à dents et du dentifrice. Et ainsi de suite. Vous racontez l'histoire du trésor dans le jardin, mais vous commencez par parler de la brosse à dents et du dentifrice.

Encore une fois, c'est un peu étrange. Mais continuez. Vous racontez l'histoire des vaches à l'école, mais vous commencez par parler de la brosse à dents et du dentifrice. C'est un peu trop, mais continuez.

Vous racontez l'histoire des excuses 15 ans après, mais vous commencez par parler de la brosse à dents et du dentifrice. C'est un peu trop, mais continuez. Mais alors, vous parlez de la visite de Donald Trump à Pékin, qui est un moment très tendu. Il y a des rapprochements et des rivalités entre les deux pays.

Et puis, vous parlez de la vie de Laëtitia, qui a vécu sous emprise pendant 7 ans. Elle a subi des abus physiques et émotionnels, y compris la prostitution forcée, les viols conjugaux et les menaces. C'est un calvaire terrible que l'on ne peut pas imaginer





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