Jakuta Alikavazovic raconte l'histoire d'une mère qui a développé une stratégie d'intégration pour se fondre dans son environnement et de la fille qu'elle a élevée à Paris.

L'écrivaine Jakuta Alikavazovic raconte dans son nouveau roman l'histoire d'une mère venue d'ex- Yougoslavie et de la fille qu'elle a élevée à Paris. Cette mère a développé une stratégie d'intégration qui consiste à apprendre les codes sociaux , tels que l'habillement, la coiffure et la tenue, pour se fondre dans son environnement.

Cette stratégie est comparable à celle des phasmes, qui se fondent dans leur environnement. L'autrice voit un réflexe dans nombre de familles issues d'une immigration récente ou plus ancienne, et elle relie ces histoires à la question des codes sociaux.

L'enjeu est moins l'imitation que la sécurité, et elle élargit la réflexion à la question des codes sociaux : la mère apprend à la fois la langue française et ce que la narratrice appelle des milieux ordinairement fermés à une immigration venue d'Europe de l'Est. L'autre fil du livre est le silence de cette mère artiste, qui était poétesse reconnue dans son pays d'origine et qui a renoncé à écrire après son arrivée en France.

La narratrice cherche à comprendre ce renoncement. Pour Jakuta Alikavazovic, ce silence n'est pas seulement une perte : il peut aussi être interprété comme un choix qui inscrit la mère dans une histoire de l'art engagé. L'écrivaine replace cette histoire dans un contexte précis, celui de la Yougoslavie des années 1970-1980, qu'elle décrit comme un pays où les régimes autoritaires ont créé un climat de peur et de silence.

Elle souligne combien les sociétés européennes les plus surveillées du XXᵉ siècle l'étaient, techniquement, moins que la nôtre aujourd'hui





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