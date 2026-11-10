L'Heure des pros : Philippot et Bock-Coté critiquent l'accusation de racisme par LCI

Pascal Praud accueille Florian Philippot et Mathieu Bock-Coté pour analyser les tensions entre Cnews et LCI, dénonçant un abus de l'accusation de racisme.

La chronique matinale de Pascal Praud sur Europe 1 a servi de tribune ce mardi pour une vigoureuse remise en question des pratiques médiatiques actuelles. L'émission L'Heure des pros a accueilli deux invités de marque, Mathieu Bock-Coté et Florian Philippot, pour décortiquer les polémiques récentes.

La polémique LCI et Cnews au cœur du débat

Ce segment d'actualités s'est concentré sur le débat diffusé précédemment par la chaîne LCI, qui a suscité de vives réactions dans la presse alternative. Pascal Praud a invité ses convives à revenir sur les événements qui ont marqué cette confrontation télévisuelle. L'objectif était de comprendre les coulisses de cette altercation et ses répercussions immédiates sur le paysage informationnel français. La tension est palpable entre les différentes chaînes d'information en continu.

Also read 8 crèmes corps aux actifs (vraiment) raffermissants pour une peau tonique

Mathieu Bock-Coté dénonce la censure par le racisme

Mathieu Bock-Coté a exprimé sa profonde colère face à l'utilisation systématique de l'accusation de racisme pour museler ses contradicteurs. Selon lui, il existe une stratégie délibérée visant à faire taire les voix dissidentes en les qualifiant immédiatement de racistes. Le philosophe décrit cette approche comme une forme de pensée circulaire qui empêche tout débat sincère et constructif. Il s'indigne que la qualité des arguments soit reléguée au second plan au profit d'étiquettes accusatrices. Pour lui, cette méthode est une tentative de censure déguisée en défense des valeurs républicaines.

Advertisement

Florian Philippot sur les accusations contre Cnews

De son côté, Florian Philippot a apporté un soutien ferme aux propos tenus sur la chaîne Cnews, notamment ceux de Sophie Binet. Il a souligné son incompréhension face à l'attitude des autres médias qui n'ont pas réagi de manière similaire aux mêmes incidents. Selon lui, la chaîne Cnews subit une surveillance particulière et des accusations disproportionnées. Il estime que les Français ne peuvent plus prétendre à l'ignorance quant à ces luttes d'influence. Le leader politique considère que cette affaire révèle une tentative de marginaliser une partie de l'opinion publique.

Critiques envers Emmanuel Macron et la société française

Le débat a également glissé vers une critique plus large du président de la République, Emmanuel Macron. Florian Philippot a qualifié le chef de l'État d'un des rares présidents à avoir passé son temps à diviser les Français. Il a estimé que cette stratégie de division sert à masquer les politiques publiques jugées inefficaces. Cette observation s'inscrit dans une critique plus large de la gouvernance actuelle. Les invités ont partagé une vision commune sur la nécessité de rassembler au-delà des clivages artificiels imposés par les élites médiatiques et politiques.