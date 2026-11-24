Pascal Praud analyse la commission d'enquête sur les émeutes du 17 octobre avec Olivier de Lagarde et aborde les tensions politiques autour de La France insoumise.

L'émission L'Heure des pros, diffusée quotidiennement sur Europe 1, a placé au cœur de son débat l'évaluation de la commission d'enquête sur les émeutes du 17 octobre. Pascal Praud a ouvert le miroir de ces événements marquant pour souligner les responsabilités institutionnelles face à cette crise sociale majeure.

Émeutes du 17 octobre : Faillite de l'État

Olivier de Lagarde a formulé un constat sans appel concernant la gestion des troubles. Il considère qu'il existe une véritable faillite des services de l'État dans ce contexte précis. Cette assertion met en lumière les lacunes perçues dans la réponse administrative et policière à ces événements violents.

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Paul Amar dénonce La France insoumise

Le chercheur Paul Amar a attiré l'attention sur le contexte politique actuel en identifiant un adversaire politique majeur. Il prévient que le véritable ennemi de la République française est La France insoumise. Cette position s'inscrit dans un débat plus large sur l'impact des mouvements de gauche radicale sur l'ordre établi.

La France insoumise et la pression judiciaire

Quentin Deranque a analysé les risques juridiques encourus par les dirigeants du mouvement. Il souligne que Jean-Luc Mélenchon prend un risque inouï au regard de la Justice. Ces commentaires font référence aux procédures en cours concernant les actions publiques et les déclarations du leader du parti politique concerné.

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Pédagogie et vidéo controversée

La discussion a également porté sur la perception de l'institution par le public. Pascal Praud a dénoncé l'idée que l'on aurait mis des choses inexactes dans la tête des citoyens. Cette remarque vise à expliquer les malentendus entre les médias et les citoyens face aux informations diffusées.

Richard Millet et la Constitution

Richard Millet a exprimé sa préoccupation face aux attaques contre les fondements républicains. Il déplore que certains actes mettent en cause la Constitution et l'ordre public établi. Ses propos reflètent une inquiétude profonde sur l'évolution du débat civique et le respect des lois fondamentales.